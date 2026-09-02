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Tres detenidos irán a juicio por el brutal asesinato de un jubilado en Núñez

José Alberto Ronderos fue hallado muerto, atado y golpeado en su hogar. Los acusados enfrentan graves cargos por el crimen ocurrido en diciembre de 2025.

02/09/2026 | 17:47Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Tres ladrones enfrentarán un juicio por el asesinato de un jubilado de 70 años, ocurrido el 7 de diciembre de 2025 durante un robo en su vivienda en el barrio porteño de Núñez.

S.J.M., de 42 años, está acusado como coautor de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, el concurso premeditado de dos o más personas y por criminis causa, en combinación con el robo. Por su parte, S.M.A.J. (34) y el venezolano Y.E.V.F. (29) son señalados como partícipe necesario y partícipe secundario, respectivamente, de los mismos delitos.

La jueza Fabiana Galletti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 37, decidió elevar el caso a juicio tras la solicitud del auxiliar fiscal Facundo Vidal.

Los familiares de la víctima, identificada como José Alberto Ronderos, denunciaron su ausencia el 9 de diciembre en la Comisaría 13B de la Policía de la Ciudad, ya que no respondía a mensajes desde hacía dos días.

Los agentes se dirigieron a su domicilio, ubicado en la calle Vuelta de Obligado al 3100, y encontraron al jubilado muerto, semidesnudo, atado de pies y manos y salvajemente golpeado.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue politraumatismos y una hemorragia interna. El fiscal solicitó información a empresas de telefonía y encomendó tareas investigativas a la Policía de la Ciudad, según informó el sitio Fiscales.

El testimonio de la cocinera de un bar que frecuentaba la víctima, junto con las grabaciones de cámaras de seguridad, mostraron que los tres delincuentes estuvieron en la zona días antes del crimen. Luego de asesinar a Ronderos, S.J.M. y D.A.M. (un cuarto implicado que permanece prófugo) subieron a un colectivo con S.M.A.J. hacia Parque Patricios.

Dos de los sospechosos tomaron un micro de larga distancia hacia el partido bonaerense de Dolores y luego se dirigieron a Mar del Plata, donde fueron arrestados tras chocar contra una vivienda en estado de ebriedad.

El extranjero fue detenido el 7 de enero mientras se retiraba de su nueva residencia en Longchamps, donde vivía con su pareja.

El fiscal Vidal explicó que D.A.M. y S.M.J. ingresaron al departamento de Ronderos, lo maniataron y lo asesinaron a golpes para robarle sus pertenencias, después de seguirlo desde un restaurante en Manuela Pedraza y Cabildo.

"Lo redujeron y lo ataron con cinta adhesiva, un cordón y un cable de teléfono. Luego, le propinaron golpes en el rostro, torso y extremidades, causándole múltiples lesiones y fracturas, lo que resultó en su muerte por politraumatismos y hemorragia interna", argumentó el fiscal.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los magistrados Adolfo Calvete, Enrique Gamboa y Diego Leif Guardia, llevará a cabo el debate, con la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal general Aldo de la Fuente.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un jubilado fue asesinado en su hogar durante un robo.

¿Quiénes están involucrados?
Tres hombres, entre ellos un venezolano, enfrentan cargos de homicidio y robo.

¿Cuándo ocurrió el crimen?
El asesinato tuvo lugar el 7 de diciembre de 2025.

¿Dónde se halló al jubilado?
En su domicilio, en el barrio de Núñez, Buenos Aires.

¿Cómo fue asesinado?
Fue golpeado y atado, lo que le causó la muerte por politraumatismos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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