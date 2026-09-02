El llamativo motivo por el que Abel Pintos llamó "Ibuprofeno" a su nueva canción

Abel Pintos se presentará el 29 de noviembre en la Plaza de la Música de Córdoba, como parte de la gira "Buenaventura". El espectáculo combinará canciones de toda su trayectoria con los nuevos lanzamientos y otros temas que dará a conocer antes de noviembre.

En ese marco, el cantante habló con Cadena 3 y reveló que "Ibuprofeno", el nombre de su nueva canción, surgió de manera intuitiva mientras componía y lo sorprendió incluso a él.

Explicó que decidió conservar esa palabra porque funcionaba como metáfora y despertaba preguntas, aunque recibió observaciones relacionadas con los algoritmos de las plataformas musicales.

"Cuando escribo mis canciones, muchas veces viene la música con la letra al mismo tiempo. Y muchas veces esas letras que voy escribiendo no las elijo intelectualmente: son una cosa intuitiva", contó.

Según relató, la aparición del término durante la composición le llamó la atención y lo llevó a preguntarse por qué lo había elegido. Reconoció que, si hubiera trabajado la letra desde un lugar más deliberado en una primera instancia, probablemente no lo habría utilizado.

"Me pareció que estéticamente llamaba mucho la atención", explicó. Por eso, además de mantenerlo en la letra, decidió convertirlo en el título: quería que esa misma curiosidad se trasladara a quienes escucharan la canción.

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Consultado sobre si alguien había cuestionado la elección, respondió que sí, aunque aclaró que los reparos estuvieron vinculados con el algoritmo de las plataformas digitales, más que con la estética o el significado.

"El arte no se explica muchas veces", sostuvo. Para ilustrarlo, comparó la composición con la pintura: un artista puede explicar el sentido de una obra, pero no necesariamente cada trazo. "Me gustó, me pareció que era divertido y que rompía un poco algunos moldes propios", resumió.

La canción también representa una diferencia respecto de otros momentos de su carrera. Pintos explicó que habitualmente comparte historias que ya vivió y sobre las que pudo elaborar conclusiones. En "Ibuprofeno", en cambio, expresa preguntas que todavía lo atraviesan.

"Es una especie de transmisión en vivo y en directo de lo que me está pasando en esta etapa de mi vida", describió. El eje es su relación con el miedo: cómo lo interpreta, cómo lo aborda y de qué manera aparece en su vida familiar y en sus preocupaciones por el mundo en el que crecen sus hijos.

Durante la entrevista también reflexionó sobre el uso del celular y las redes sociales. Consideró que son herramientas de trabajo, información y difusión, y puso el acento en encontrar un momento para cada actividad, una idea que trabaja con su hijo de cinco años.

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"Me tomo un ratito también para lo del mundo real, para la mirada de tu hijo, para la palabra de tu compañero o compañera", expresó. En ese sentido, destacó la importancia de prestar atención al entorno y de reconocer el efecto de las propias decisiones sobre los demás.

Al recordar sus primeros temores profesionales, señaló la etapa en la que advirtió que su adolescencia era diferente de la de sus amigos. Los compromisos artísticos lo alejaban de experiencias compartidas por sus compañeros y se preguntaba qué consecuencias emocionales podría tener esa diferencia en el futuro.

Como padre, identificó un momento especialmente significativo: cuando Guillermina, su hija mayor, se acercó a pedirle un consejo. Comprender que ella lo tomaba como una referencia de seguridad lo hizo dimensionar cuánto podían influir sus palabras en la manera de verse a sí misma y de interpretar el mundo.

"Yo no tengo problema con dar un consejo que mis hijos no sigan o no les parezca acertado. Lo que no quiero es, con mis consejos, transferirles cosas mías", explicó. Por eso, ante algunas preguntas, pide tiempo para reflexionar e incluso lleva el tema a terapia antes de responder.

También hubo espacio para la música que lo emociona. Consultado sobre qué le cantaría al Papa, eligió sin dudar la "Misa criolla". "Sigo sintiendo que todavía no tomamos dimensión de la magnitud de la obra", afirmó.

Las entradas para el show del 29 de noviembre en Córdoba estarán a la venta desde el jueves 3 de septiembre, a las 12, a través de Edén Entradas.

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Entrevista de Fernando Genesir, Agustina Vivanco y Silvina Ledesma.