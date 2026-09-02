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Franco Colapinto regresa al GP de Italia en busca de su mejor actuación en Fórmula 1

El argentino vuelve este fin de semana al circuito en el que tuvo su debut en la categoría reina del automovilismo.

02/09/2026 | 11:09Redacción Cadena 3

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Colapinto vuelve al

FOTO: Colapinto vuelve al "Templo de la Velocidad".

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Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto regresa este fin de semana al "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1 para participar en el Gran Premio de Italia, donde ha competido en dos ocasiones previas.

Este Gran Premio, que corresponde a la decimotercera fecha del campeonato, se desarrolla en el Autódromo Nacional de Monza. En esta temporada, Colapinto ha acumulado 19 puntos y recientemente fue confirmado como piloto titular de Alpine para el año 2027.

Su primera aparición en el GP de Italia fue en 2024, momento en el que hizo su debut absoluto en la Fórmula 1, reemplazando al estadounidense Logan Sargeant en el equipo Williams.

En esa ocasión, Colapinto no logró una buena clasificación, partiendo desde el decimoctavo lugar. No obstante, en la carrera realizó una destacada actuación, escalando seis posiciones y finalizando en el duodécimo puesto.

El ganador de esa carrera fue el monegasco Charles Leclerc, quien emocionó a los seguidores de Ferrari.

El año siguiente, en 2025, Colapinto llegó al Gran Premio de Italia en un momento complicado, con una notable falta de confianza y un Alpine que no ofrecía el rendimiento esperado.

Así, tuvo que conformarse nuevamente con el decimoctavo puesto en la clasificación y solo pudo avanzar una posición en la carrera, culminando en el decimoséptimo lugar.

La victoria el año pasado fue para el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, quien se encontraba en una intensa lucha por el título, aunque finalmente terminó como subcampeón.

En esta edición, Colapinto buscará destacarse y sumar sus primeros puntos en el "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1, replicando las buenas actuaciones que ha tenido en otras fechas de esta temporada.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino que regresa al GP de Italia?
Franco Colapinto es el piloto argentino que vuelve a competir en el Gran Premio de Italia.

¿Cuándo fue el debut de Colapinto en Fórmula 1?
Colapinto debutó en Fórmula 1 en el GP de Italia en 2024.

¿Qué resultados obtuvo Colapinto en sus participaciones anteriores?
En 2024, finalizó en el duodécimo puesto; en 2025, en el decimoséptimo lugar.

¿Dónde se lleva a cabo el GP de Italia?
El Gran Premio de Italia se realiza en el Autódromo Nacional de Monza.

¿Qué busca Colapinto en esta edición del GP de Italia?
Colapinto busca sumar sus primeros puntos en el Gran Premio de Italia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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