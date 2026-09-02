Colapinto regresa al GP de Italia: una vuelta en el Templo de la Velocidad
El piloto argentino competirá este fin de semana en el circuito que marcó su debut en la Fórmula 1, buscando mejorar su rendimiento en el Gran Premio de Italia.
FOTO: Colapinto se prepara de cara al GP de Italia.
Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estará presente este fin de semana en el Gran Premio de Italia, que corresponde a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
Este evento se desarrolla en el Autódromo Nacional de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad", un circuito que cuenta con 11 curvas y una longitud de 5,793 kilómetros.
En 2024, Colapinto hizo su debut en este Gran Premio, logrando un duodécimo lugar, mientras que el año pasado terminó en la decimoséptima posición.
Así es una vuelta en el GP de Italia de Fórmula 1
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién es el piloto argentino que competirá en el GP de Italia?
El piloto es Franco Colapinto, quien representa al equipo Alpine.
¿Dónde se lleva a cabo el Gran Premio de Italia?
Se realiza en el Autódromo Nacional de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad".
¿Cuándo tuvo lugar el debut de Colapinto en la Fórmula 1?
Su debut fue en el Gran Premio de Italia en 2024.
¿Cuál fue la mejor posición de Colapinto en este circuito?
Su mejor resultado fue un duodécimo puesto en su debut en 2024.
¿Cuántas curvas tiene el circuito de Monza?
El circuito cuenta con 11 curvas.
[Fuente: Noticias Argentinas]