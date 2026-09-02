Colapinto regresa al GP de Italia: una vuelta en el Templo de la Velocidad

FOTO: Colapinto se prepara de cara al GP de Italia.

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estará presente este fin de semana en el Gran Premio de Italia, que corresponde a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se desarrolla en el Autódromo Nacional de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad", un circuito que cuenta con 11 curvas y una longitud de 5,793 kilómetros.

En 2024, Colapinto hizo su debut en este Gran Premio, logrando un duodécimo lugar, mientras que el año pasado terminó en la decimoséptima posición.

Así es una vuelta en el GP de Italia de Fórmula 1

Agencia NA