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Clima

Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 22°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos moderados durante la tarde.

02/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con broken clouds, lo que indica una cobertura parcial de nubes. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 71%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 9 m/s desde el noreste, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. El cielo estará mayormente nublado durante la tarde, con algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 9 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas en descenso. El jueves 3 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 4, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con cielo despejado. El sábado 5, las temperaturas continuarán bajando, con una mínima de 8° y una máxima de 17°, también con cielo despejado. Finalmente, el domingo 6, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 11°, manteniendo el cielo despejado.

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