Apple renombra el lago Ontario como "lago EEUU" en sus mapas para usuarios en Estados Unidos

CHICAGO — La empresa Apple ha decidido cambiar la denominación del lago Ontario a "lago Estados Unidos" en su aplicación de Mapas, una medida que se implementó después de que Google, su principal competidor, hiciera un cambio similar. Esta modificación ocurre en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, tras una orden del presidente Donald Trump para renombrar esta masa de agua.

Desde la mañana del miércoles, los usuarios estadounidenses de la aplicación Mapas de Apple han podido observar la etiqueta "lago Estados Unidos" al consultar la ubicación del lago, que se sitúa entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. En contraste, los usuarios fuera de Estados Unidos continúan visualizando el nombre original, lago Ontario.

Hasta el momento, Apple no ha emitido comentarios sobre este cambio. Sin embargo, el secretario del Interior, Doug Burgum, mencionó en una entrevista que Trump había contactado directamente a la empresa para solicitar el cambio.

La decisión del presidente de renombrar el lago fue anunciada la semana pasada y representa una de las últimas acciones en su estrategia comercial hacia Canadá, la cual ha llevado a un aumento de aranceles en ambos países. En una orden ejecutiva emitida el viernes, Trump instruyó al Departamento del Interior a actualizar el nombre del lago en el servicio de nomenclatura geográfica de Estados Unidos.

Por su parte, Google Maps realizó la modificación durante el fin de semana, haciendo referencia a la orden de Trump y a su política de utilizar los nombres designados por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS).

"Los usuarios de Mapas en Estados Unidos verán 'lago Estados Unidos', mientras que los de Canadá seguirán viendo 'lago Ontario'. Aquellos en otras partes del mundo verán ambos nombres", indicó Google en un comunicado, reafirmando que este tipo de actualizaciones son parte de su política habitual respecto a las masas de agua con nombres diferentes en cada país.

Sin embargo, Trump no tiene la autoridad para obligar a Canadá a cambiar el nombre del lago. Los canadienses rápidamente rechazaron la propuesta, con el primer ministro de Ontario, Doug Ford, afirmando en redes sociales que "para los canadienses y el resto del mundo, es el lago Ontario. Ahora y para siempre".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también desestimó la medida, resaltando las raíces indígenas del lago y recordando que su nombre es anterior tanto a la Confederación Canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El término Lago Ontario proviene de la lengua del pueblo indígena hurón, que significa "lago de aguas brillantes".

No es la primera vez que Trump intenta cambiar el nombre de cuerpos de agua que cruzan fronteras. El año pasado, ordenó que el golfo de México se denominara golfo de Estados Unidos, lo que también llevó a Apple y Google a actualizar sus mapas en consecuencia.

A pesar de estos cambios, no todos los proveedores de mapas han seguido esta tendencia. MapQuest, por ejemplo, ha declarado que no cambiará la etiqueta del lago Ontario y ofrece a los usuarios la opción de denominar el lago como deseen a través de una herramienta en línea. En su plataforma, los nombres lago Ontario y golfo de México aún aparecen por defecto.

Recientemente, MapQuest ha reportado un aumento en las descargas de su aplicación, ocupando el primer lugar en la lista de aplicaciones gratuitas en Estados Unidos y Canadá en la App Store de Apple.