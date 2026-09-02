Legisladores estadounidenses cuestionan decisión del Pentágono sobre unidad de drones en Europa

WASHINGTON — Un grupo bipartidista de legisladores de Estados Unidos está exigiendo explicaciones al Ejército tras la orden de desespecializar a una unidad con sede en Europa en el uso de drones. Esta decisión llega en un momento crítico, donde el uso de sistemas no tripulados se vuelve cada vez más esencial en los conflictos bélicos globales.

La 173ª Brigada Aerotransportada había comenzado a desarrollar sus propios drones y a entrenarse en tácticas que se han vuelto relevantes en la guerra entre Ucrania y Rusia, así como en las operaciones que Irán mantiene contra Estados Unidos. Esta brigada, compuesta por 600 soldados, fue creada en noviembre con la intención de desplegarse rápidamente donde se requirieran capacidades de drones.

"Nos preocupa profundamente que eliminar esta unidad especializada en drones limite nuestra capacidad de aprender de aliados, en particular de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y obstaculice nuestros esfuerzos por modernizar la guerra con drones a la velocidad necesaria para competir en el campo de batalla moderno", expresaron los legisladores en una carta a la que tuvo acceso The Associated Press.

La misiva solicita una sesión informativa del Ejército para discutir la decisión y fue dirigida al secretario del Ejército saliente, Dan Driscoll, y al general Christopher LaNeve, jefe interino del Estado Mayor del Ejército. La carta fue firmada por la senadora demócrata Jeanne Shaheen, el senador republicano Thom Tillis, el senador independiente Angus King y el representante republicano Mike Turner.

"Esta unidad especializada fue una respuesta prudente en un momento en que el carácter de la guerra está cambiando más rápido de lo que una formación convencional puede adaptarse", añadieron los legisladores.

Los congresistas también manifestaron su interés en conocer los datos, análisis y procesos que fundamentaron el cambio en la unidad, tras menos de un año de actividad en el ámbito de los drones. Quieren aclarar si la decisión provino de directrices superiores del liderazgo del Pentágono o si fue una determinación interna del Ejército.

LaNeve, quien ocupa actualmente el cargo de oficial uniformado del Ejército, ordenó que la brigada regresara a su misión principal como unidad de infantería aerotransportada. Esta decisión siguió a la destitución sorpresiva del anterior jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La integración de drones en las operaciones del Ejército había sido una prioridad destacada para George. El año pasado, él y Driscoll presentaron la denominada Iniciativa de Transformación del Ejército, que proponía la incorporación de sistemas de aeronaves no tripuladas en las formaciones militares.

George, quien asumió el cargo de jefe del Estado Mayor durante la administración del presidente Joe Biden, abogaba por la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevos sistemas de drones, enfatizando que estos debían estar disponibles para soldados de unidades regulares, no solo para grupos especializados. Driscoll, por su parte, se había enfocado en reducir la burocracia para permitir a los contratistas militares desarrollar drones de manera más rápida.

Tras la destitución de George, LaNeve asumió su cargo, mientras que Driscoll presentó su renuncia esta semana, anunciando que su último día sería el miércoles. Aunque no se ha revelado el motivo de su salida, se ha informado sobre las tensiones entre él y Hegseth, y su cercanía con George.

Los legisladores concluyeron su carta afirmando su apoyo a las iniciativas transformadoras que el Ejército ha impulsado y esperan que dicho impulso se mantenga a pesar de los cambios en el liderazgo.