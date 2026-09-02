Messi y el inicio de una era: el día que Sabella le entregó la capitanía de la Selección Argentina

El 2 de septiembre de 2011, Lionel Messi salió al campo de juego en Calcuta con una responsabilidad nueva. Alejandro Sabella acababa de asumir como entrenador de la Selección argentina y una de sus primeras decisiones había sido convertir al rosarino en el capitán permanente del equipo.

Argentina enfrentó aquella noche a Venezuela en un amistoso disputado en India y ganó 1-0 con un gol de Nicolás Otamendi. Sin embargo, con el paso del tiempo, el resultado quedó relegado frente a una determinación que terminó marcando una época.

Messi tenía 24 años y ya era la gran figura del fútbol mundial. Desde ese partido comenzó a llevar de manera estable la cinta que hasta entonces había pertenecido a Javier Mascherano.

Una capitanía que había tenido un anticipo

No era la primera vez que Messi utilizaba el brazalete con la Selección. El 22 de junio de 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, Diego Maradona lo había designado capitán frente a Grecia ante la ausencia de Mascherano entre los titulares. Argentina ganó 2-0 y el rosarino se convirtió, con 22 años, en uno de los capitanes más jóvenes de la historia del seleccionado. Pero aquella había sido una situación puntual. Con la llegada de Sabella, la cinta pasó definitivamente a Messi. El propio Mascherano acompañó el cambio de mando y continuó siendo uno de los referentes centrales del plantel.

El estreno de Sabella y una nueva Selección

El encuentro ante Venezuela también marcó el debut de Sabella al frente de Argentina después de la eliminación en los cuartos de final de la Copa América 2011. El entrenador comenzó a construir un equipo alrededor de Messi y la capitanía fue una de las primeras señales de esa nueva etapa.

En Calcuta, el rosarino tuvo además participación directa en el único gol del encuentro. Ejecutó el córner desde la izquierda que Otamendi conectó de cabeza para establecer el 1-0.

En aquella formación ya aparecían varios futbolistas que serían fundamentales en los años siguientes, entre ellos Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Javier Mascherano, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

De Calcuta a la final del Mundial

La apuesta de Sabella alcanzó su punto más alto tres años después. Con Messi como capitán, Argentina llegó a la final del Mundial de Brasil 2014 y volvió a disputar un partido por el título después de 24 años.

La Selección perdió ante Alemania en el Maracaná, pero aquel torneo consolidó definitivamente al rosarino como líder futbolístico y simbólico del equipo nacional.

Después vendrían otras finales y también años difíciles. Argentina cayó ante Chile en las definiciones de las Copas América de 2015 y 2016 y Messi llegó incluso a anunciar temporalmente su renuncia a la Selección. La cinta, sin embargo, volvió a quedar en su brazo.

La historia que terminó en Qatar

Una década después de aquella decisión de Sabella comenzaron a llegar los títulos que durante años se le habían negado.

Messi levantó como capitán la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en el Maracaná, la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley y, finalmente, la Copa del Mundo en Qatar.

El 18 de diciembre de 2022, el rosarino recibió el trofeo más importante del fútbol después de la final ante Francia. La imagen quedó instalada entre las más importantes de la historia del deporte argentino.

Mucho antes de aquella noche en Qatar, hubo un partido en Calcuta que abrió el camino. El 2 de septiembre de 2011, Sabella decidió que Messi debía ser el capitán permanente de la Selección. Una apuesta deportiva y de liderazgo que, vista desde el presente, terminó cambiando la historia de Argentina.