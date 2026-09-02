Rusos y Bielorrusos competirán en esquí y snowboard bajo estatus neutral en la próxima temporada

OBERHOFEN, Suiza — La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) anunció que los deportistas de Rusia y Bielorrusia podrán participar en competiciones de esquí y snowboard durante la actual temporada, aunque lo harán con estatus neutral y sin exhibir símbolos de identidad nacional. Esta decisión se comunicó el miércoles y se enmarca en un contexto de restricciones debido a la situación política en Europa.

La FIS detalló que los atletas, entrenadores y oficiales de ambos países podrán acceder a las competiciones siempre que firmen una declaración de neutralidad, la cual se basa en un conjunto de principios previamente establecidos por el organismo. Asimismo, la FIS advirtió que se aplicarán sanciones a quienes no cumplan con estas condiciones.

El retorno de los esquiadores rusos a las competencias se facilitó tras un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo en diciembre, que levantó una prohibición de casi cuatro años que les impedía participar en eventos internacionales debido a la invasión de Ucrania. Esta resolución les permitió regresar a la Copa del Mundo en disciplinas como el esquí alpino, esquí de fondo, esquí freestyle y snowboard, con el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, que se celebrarán en febrero próximo.

La política de atletas neutrales de la FIS se renovó para la temporada de invierno que iniciará en el próximo mes. La participación de los deportistas estará restringida a competiciones individuales, y se prohibirá la exhibición de símbolos nacionales, como banderas o himnos, durante estas pruebas.

A pesar de esta apertura, se anticipa que los atletas rusos y sus equipos seguirán enfrentando dificultades para obtener visados de entrada a ciertos países europeos que albergan las carreras de la Copa del Mundo.