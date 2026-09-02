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La tormenta Edouard se convierte en depresión tropical y causa estragos en Texas

Edouard se degrada a depresión tropical, dejando fuertes lluvias y daños en Texas. Se reportan inundaciones y árboles caídos en varias localidades, mientras el sistema se desplaza hacia el norte.

02/09/2026 | 11:40Redacción Cadena 3

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Edouard se degrada a depresión tropical, inunda Texas y derriba árboles

FOTO: Edouard se degrada a depresión tropical, inunda Texas y derriba árboles

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PORT ARTHUR, Texas, EE.UU. — La tormenta Edouard ha sido degradada a depresión tropical, pero su paso por Texas ha dejado una estela de fuertes lluvias, inundaciones y árboles caídos. Este fenómeno meteorológico se mueve lentamente hacia el norte del estado.

Las autoridades han cerrado escuelas y oficinas municipales, instando a los residentes a permanecer en sus hogares. En algunas áreas al noroeste de Beaumont, donde el centro de la tormenta pasó el martes, se registraron precipitaciones entre 25 y 53 centímetros (10 a 21 pulgadas) en pocas horas, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional y funcionarios de emergencias.

El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta fue degradada la noche del martes, poco después de tocar tierra cerca de la frontera entre Texas y Luisiana con vientos sostenidos de hasta 95 km/h (60 mph). Aunque el sistema está perdiendo fuerza a medida que avanza tierra adentro, continúa generando lluvias intensas y algunas inundaciones, con expectativas de que se desintegre durante la noche.

En el momento de su paso por Beaumont, la tormenta dejó a su paso árboles caídos que bloquearon carreteras, así como semáforos inoperativos y pasos a desnivel inundados. La policía de Beaumont reportó que algunos conductores quedaron varados y requirieron asistencia.

Una estación meteorológica en Port Arthur registró ráfagas de viento de hasta 145 km/h (90 mph) el martes, lo que contribuyó a los daños.

Las alertas por inundaciones se activaron a medida que la tormenta se desplazaba hacia el norte. El servicio meteorológico advirtió sobre la peligrosidad de la situación, instando a los habitantes de las comunidades rurales de los condados de Hardin y Tyler a buscar terreno más alto. La tasa de lluvia esperada para el miércoles oscilaba entre 2,5 y 13 cm (1 a 5 pulgadas) en una hora, además de lo ya caído.

Hasta la mañana del miércoles, alrededor de 75.000 clientes de servicios públicos en al menos ocho condados se encontraban sin electricidad, según datos de poweroutage.com.

En paralelo, el Centro de Huracanes en Miami reportó actividad tropical en el océano Pacífico, donde se encontraban dos huracanes y una tormenta tropical que probablemente se convertiría en huracán. La tormenta tropical Marie se situaba frente al suroeste de México y se esperaba que se intensificara.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y brindando actualizaciones a la población afectada.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Edouard?
La tormenta se degradó a depresión tropical, causando inundaciones y daños en Texas.

¿Dónde ocurrió el impacto?
Principalmente en el área de Beaumont y sus alrededores, donde se registraron fuertes lluvias.

¿Cuándo se produjo la degradación?
La tormenta fue degradada la noche del martes, después de tocar tierra.

¿Qué medidas se tomaron?
Se cerraron escuelas y se emitieron alertas para que los residentes permanecieran en casa.

¿Cuál es la situación actual?
Se espera que la depresión tropical se desintegre, aunque aún hay riesgo de lluvias intensas.

[Fuente: AP]

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