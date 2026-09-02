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Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, CABA enfrentará tormentas aisladas de variada intensidad, con temperaturas que oscilarán entre 10° y 22°. Se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 50 mm.

02/09/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: tormentas y temperaturas de hasta 22°

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El clima en CABA para este miércoles 2 de septiembre se presenta con condiciones inestables. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Ahora, las condiciones actuales en CABA indican un cielo despejado, con una temperatura de 18°. La sensación térmica se mantiene en 19°. La humedad es del 76%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el noreste.

En cuanto al clima para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. A medida que avance la tarde, las tormentas comenzarán a desarrollarse, lo que podría alterar las condiciones actuales. La humedad alta y el viento suave podrían contribuir a la intensidad de las precipitaciones.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que el jueves 3 de septiembre la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras. El viernes 4, se espera una mínima de 10° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El sábado 5, las temperaturas descenderán a una mínima de 7° y una máxima de 13°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el domingo 6, la mínima será de 3° y la máxima de 11°, con lluvias ligeras.

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