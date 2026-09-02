Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 56%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias. El cielo despejado permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 3 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 32°, con cielo despejado. El viernes 4, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, también con cielo despejado. El sábado 5, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Para el domingo 6, se espera una mínima de 6° y una máxima de 13°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el lunes 7, la mínima será de 4° y la máxima de 16°, con pocas nubes en el cielo.