Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre
Este miércoles 2 de septiembre, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 9° y 23°. Las condiciones son ideales para disfrutar del aire libre.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, Salta presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 56%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.
El clima hoy miércoles 2 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias. El cielo despejado permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 3 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 32°, con cielo despejado. El viernes 4, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, también con cielo despejado. El sábado 5, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Para el domingo 6, se espera una mínima de 6° y una máxima de 13°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el lunes 7, la mínima será de 4° y la máxima de 16°, con pocas nubes en el cielo.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 9° y 23°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 22° con una sensación térmica de 22°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para la jornada.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan días soleados con temperaturas que oscilarán entre 4° y 32°.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual en Salta es del 56%.