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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 9° y 23°. Las condiciones son ideales para disfrutar del aire libre.

02/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 56%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias. El cielo despejado permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 3 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 32°, con cielo despejado. El viernes 4, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, también con cielo despejado. El sábado 5, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Para el domingo 6, se espera una mínima de 6° y una máxima de 13°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el lunes 7, la mínima será de 4° y la máxima de 16°, con pocas nubes en el cielo.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 9° y 23°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 22° con una sensación térmica de 22°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para la jornada.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan días soleados con temperaturas que oscilarán entre 4° y 32°.

¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual en Salta es del 56%.

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