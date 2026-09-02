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Llaryora anunció una nueva Ley de Promoción Industrial con quita de Ingresos Brutos en Córdoba

El gobernador anticipó el envío a la Legislatura de una reforma que eliminará Ingresos Brutos para procesos industriales y reducirá otras cargas, a cambio de inversiones.

02/09/2026 | 13:08Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Llaryora anunció una nueva Ley de Promoción Industrial con quita de Ingresos Brutos en Córdoba.

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En el marco del Día de la Industria, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para reformar de manera integral la Ley de Promoción Industrial.

La iniciativa contempla eliminar el pago de Ingresos Brutos para los procesos industriales, además de reducir o quitar otras cargas como el Impuesto a los Sellos y determinadas tasas vinculadas con la actividad.

El anuncio se realizó durante el acto organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que contó con la presencia del gobernador y varios integrantes de su gabinete.

La medida había sido trabajada previamente entre el Gobierno provincial y la entidad industrial y apunta a generar nuevos incentivos para la inversión y el desarrollo productivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ingresos Brutos a cambio de inversión

El titular de la UIC, José Manuel, explicó que el nuevo esquema permitirá que las empresas que adhieran al régimen de promoción dejen de pagar Ingresos Brutos por su actividad industrial.

“En esta nueva ley, si uno aplica, desaparece para el proceso industrial”, explicó.

La eliminación del tributo estará vinculada a una contraprestación por parte de las empresas: deberán comprometer inversiones y avanzar en proyectos de desarrollo productivo.

“Ese dinero que desaparece ahí como aporte es lo que se destina a la inversión para el desarrollo de la industria”, señaló el dirigente.

De esta manera, el beneficio impositivo no sería automático, sino que estaría condicionado al cumplimiento de determinados compromisos de inversión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También buscan incentivar el empleo

El proyecto contempla además beneficios relacionados con la incorporación de nuevos trabajadores.

Según explicó el titular de la UIC, el esquema incluirá incentivos para las empresas que incorporen personal, como parte de las herramientas previstas para promover el crecimiento de la actividad industrial.

La reforma también alcanzaría al Impuesto a los Sellos y otras tasas, con el objetivo de reducir el costo que enfrentan las empresas para invertir y ampliar su capacidad productiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde la entidad industrial destacaron que la iniciativa representa una modificación integral del régimen de promoción vigente y que ahora deberá ser analizada por la Legislatura de Córdoba.

Con el anuncio, el Gobierno provincial busca profundizar su política de incentivos a la producción y establecer un esquema en el que la reducción de la carga tributaria esté vinculada con nuevas inversiones y generación de empleo.

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué anunció el gobernador de Córdoba? El gobernador Martín Llaryora anunció un proyecto para reformar integralmente la Ley de Promoción Industrial.

¿Quién presentó la iniciativa? La iniciativa fue presentada por el gobernador Martín Llaryora durante un acto de la UIC.

¿Cuándo se realizó el anuncio? El anuncio se realizó en el marco del Día de la Industria.

¿Dónde se discutirá el proyecto? El proyecto será analizado por la Legislatura de Córdoba.

¿Por qué se busca reformar la ley? Se busca generar incentivos para la inversión y el desarrollo productivo, así como reducir la carga tributaria.

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