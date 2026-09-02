Paro en aeropuertos: qué pasará con los vuelos este jueves y viernes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre una medida de fuerza en los aeropuertos de todo el país, con asambleas y movilizaciones que podrían afectar la operación de vuelos comerciales.

Según informó el gremio, las protestas se concentrarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21 durante ambas jornadas.

La medida podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones, por lo que los pasajeros que tengan vuelos previstos en esos horarios deberán consultar con anticipación a las aerolíneas para conocer el estado de sus servicios.

Qué vuelos estarán garantizados

ATE informó que durante las horas de la medida de fuerza solo se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Por lo tanto, los vuelos comerciales que no estén comprendidos dentro de esas categorías podrían verse afectados por la protesta.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que cualquier demora o cancelación será consecuencia de la medida y responsabilizó al Gobierno por no haber respondido a los reclamos planteados por el sindicato.

“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, afirmó.

Cómo consultar el estado de los vuelos

Los pasajeros deberán revisar el estado de sus vuelos directamente con la aerolínea correspondiente y prestar atención a las comunicaciones que reciban por correo electrónico u otros canales oficiales.

También podrán consultar los arribos y partidas a través del sitio oficial de Aeropuertos Argentina.

Ante la posibilidad de modificaciones en los servicios, la recomendación es verificar la situación del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Cuáles son los reclamos de ATE

El conflicto está relacionado, según el gremio, con el incumplimiento de acuerdos salariales y la falta de financiamiento para distintas áreas operativas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

ATE denuncia que desde enero existe un proceso de desfinanciamiento de las áreas operativas y de fiscalización aeroportuaria y reclama el pago de aumentos correspondientes a ítems extra paritarios.

Entre sus principales pedidos también figuran la apertura de la paritaria sectorial y mayores recursos para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y las tareas de fiscalización en los aeropuertos.

El sindicato además vinculó el conflicto con la situación salarial de los trabajadores y la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que mantiene interrupciones en algunas prestaciones y registra, según ATE, una deuda estimada en $160.000 millones por aportes y contribuciones mal liquidados desde 2017.