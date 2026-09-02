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Cristian "Pity" Álvarez sufre descompensación y es llevado al hospital durante su juicio

El músico fue trasladado al Hospital Fernández y la audiencia se reprogramó para el lunes 7 de septiembre.

02/09/2026 | 13:18Redacción Cadena 3

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Cristian

FOTO: Cristian "Pity" Álvarez sufre descompensación y es llevado al hospital durante su juicio

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Cristian "Pity" Álvarez sufrió una descompensación durante el juicio en el que se lo acusa del asesinato de Cristian Díaz en 2018, lo que obligó a su traslado por parte del SAME al Hospital Fernández. Debido a este incidente, la audiencia fue suspendida.

La jornada de este miércoles se desarrollaba en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 cuando las autoridades judiciales solicitaron asistencia médica tras la descompensación del músico, lo que fue confirmado por fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

El artista fue rápidamente atendido y llevado al centro de salud, donde se le brindaron los cuidados necesarios. En consecuencia, se determinó que la audiencia se reanudaría el próximo lunes 7 de septiembre, permitiendo así a la defensa y a la fiscalía preparar sus argumentos con más tiempo.

Este caso ha generado gran atención mediática, dado que Pity Álvarez es un conocido músico argentino, reconocido por su carrera en el rock nacional. La situación en el tribunal ha puesto de manifiesto no solo el desarrollo del juicio, sino también el estado de salud del acusado, lo que ha suscitado preocupación entre sus seguidores y la opinión pública.

Lectura rápida

¿Qué le sucedió a Cristian Álvarez?
Sufrió una descompensación durante su juicio y fue trasladado al hospital.

¿Dónde fue llevado?
Fue trasladado al Hospital Fernández por el SAME.

¿Qué sucedió con la audiencia?
La audiencia fue suspendida y se reprogramó para el lunes 7 de septiembre.

¿Qué se está juzgando?
Se lo juzga por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.

¿Qué tribunal lleva el caso?
El caso se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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