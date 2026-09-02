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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos 2026: ya se pueden comprar entradas anticipadas por $10.000

La propuesta permite reservar anticipadamente el acceso a los distintos escenarios deportivos, mientras que la recaudación tendrá destino solidario para Cáritas, Bomberos Voluntarios y CILSA.

02/09/2026 | 13:51Redacción Cadena 3 Rosario

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Los Juegos Suramericanos 2026 ya tienen sus entradas a la venta.

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Los Juegos Suramericanos 2026 ya tienen sus entradas a la venta para las competencias que se desarrollarán durante septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. El acceso a los escenarios continuará siendo libre y gratuito hasta completar la capacidad, pero quienes quieran asegurarse un lugar podrán adquirir anticipadamente su entrada por $10.000 a través de la web oficial.

La compra permitirá reservar el ingreso a un partido o competencia determinada y contará con diferentes medios de pago. La iniciativa busca ofrecer una alternativa para quienes quieran garantizar su presencia, sin modificar la modalidad general de acceso gratuito al evento deportivo.

La propuesta también tiene un fin solidario: todo lo recaudado será destinado a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA. De esta manera, quienes decidan reservar su lugar también estarán colaborando con instituciones que desarrollan distintas acciones de acompañamiento a la comunidad.

Además, habrá cinco Fan Fest para acompañar los Juegos fuera de los escenarios deportivos: dos en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe. El ingreso será gratuito, aunque por cuestiones de capacidad se deberá contar con un código QR previamente descargado desde santafe2026.ar, sitio que también concentra la programación y la venta de entradas.

Lectura rápida

¿Qué? Se venden entradas para los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

¿Quién? Organizados por el Comité Olímpico Argentino y apoyados por Cáritas, Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

¿Cuándo? Las competencias se desarrollarán en septiembre de 2026.

¿Dónde? En Santa Fe, Rosario y Rafaela.

¿Cómo? Las entradas se pueden comprar por $10.000 en la web oficial, y el acceso general será gratuito.

¿Por qué? Se busca garantizar la presencia de espectadores y destinar los fondos recaudados a fines solidarios.

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