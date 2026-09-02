Evacuación de escuela en Virginia tras emergencia policial en Waynesboro

WAYNESBORO, Virginia, EE.UU. — Una escuela en Virginia fue evacuada y la policía se presentó en el lugar debido a una emergencia ocurrida el miércoles por la mañana.

La Escuela Primaria Westwood en Waynesboro fue evacuada, según informó la policía del condado Augusta en un comunicado. Las autoridades no especificaron el tipo de emergencia y un operador policial indicó que no había más detalles disponibles.

Un video de medios locales mostró varios vehículos de emergencia en las afueras de la escuela. Los estudiantes y sus familias se reunieron en una iglesia cercana, como señaló el superintendente adjunto de escuelas de Waynesboro, Ryan Barber.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, expresó que estaba monitoreando el incidente. "Mi corazón está con estos jóvenes estudiantes, sus padres y familias, y los maestros y el personal de la escuela", comentó Spanberger. "Gracias a los socorristas que están ayudando en el lugar".

Waynesboro se localiza a aproximadamente 155 kilómetros (96 millas) al noroeste de Richmond.