Google compra 400 MW de energía geotérmica a Fervo para su nuevo centro de datos en Utah

Fervo Energy logró un importante acuerdo al anunciar que Google compró 396 megavatios (MW) de energía geotérmica de su planta Cape Station en Utah, la cual comenzará a operar en 2028. Este acuerdo, revelado el pasado martes, incluye la opción de que Google adquiera hasta 600 MW adicionales hasta junio de 2030.

El acuerdo se da en un contexto donde Google, junto a otros grandes proveedores de servicios en la nube, busca nuevas fuentes de energía para alimentar sus operaciones. Durante años, Google ha sido uno de los principales compradores de energía limpia en Estados Unidos, adquiriendo electricidad de fuentes renovables como la energía eólica y solar, en un esfuerzo por cumplir su promesa de alcanzar emisiones netas cero para 2030.

Sin embargo, el objetivo se complicó en abril, cuando Google firmó un acuerdo con un desarrollador de centros de datos para obtener 933 MW de energía a partir de gas natural en Texas. Este nuevo contrato con Fervo podría ayudar a Google a avanzar en sus ambiciones de inteligencia artificial sin comprometer significativamente su meta de sostenibilidad.

Fervo tiene permiso para desarrollar hasta 2 gigavatios (GW) de energía geotérmica en el sitio de Cape Station, aunque su vicepresidenta de estrategia, Sarah Jewett, indicó que un ingeniero externo sugirió que el lugar podría albergar suficiente calor para generar el doble de esa cantidad de electricidad.

Si se desarrolla completamente, esos 4 GW podrían duplicar la capacidad geotérmica total en Estados Unidos, según un reciente informe del Departamento de Energía de EE. UU.. Existe la posibilidad de que el acuerdo de un gigavatio con Google se amplíe si las operaciones de Fervo avanzan según lo planeado.

Las tecnologías geotérmicas mejoradas, como las que ha desarrollado Fervo, pueden aprovechar fuentes de calor más profundas. Según el mismo informe, con estas tecnologías, EE. UU. podría generar hasta 57 teravatios de electricidad.

Este acuerdo entre Fervo y Google no es nuevo; ambas compañías han trabajado juntas durante más de cinco años, con Google comprando algunas de las primeras electrones de Fervo. Recientemente, Google también invirtió en la última ronda de financiamiento de Fervo antes de que la startup geotérmica saliera a bolsa.

A pesar de que las acciones de Fervo subieron en su primer día de cotización, han perdido valor en los meses siguientes. Sin embargo, la noticia del acuerdo con Google impulsó las acciones en un 30% el día anterior, aunque hoy los traders tomaron algunas ganancias.