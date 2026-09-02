Industria y desarrollo en Alvear: "La internacionalización de nuestras empresas es clave"

El intendente de Alvear, Carlos Pighin, destacó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario la participación de empresas de la localidad en el Santa Fe Business Forum y valoró el crecimiento industrial y habitacional de la ciudad. “La ciudad se viene preparando hace mucho tiempo para generar esto, la instalación de empresas o que elijan nuestra jurisdicción por distintos motivos”, afirmó.

Pighin resaltó que uno de los objetivos es lograr que las firmas locales puedan ampliar sus mercados y establecer vínculos con compradores internacionales. “La internacionalización de nuestras empresas es clave en un mundo actual”, sostuvo, y destacó las reuniones entre empresarios santafesinos y representantes de otros países. “Es muy bueno eso de sentarse mano a mano”, señaló sobre las rondas de negocios.

En ese sentido, contó que durante el evento hubo consultas de industriales de Chile e Israel sobre la producción local, la tecnología y las posibilidades de exportación. “Las preguntas que hacen vuelven siempre a lo mismo: la eficiencia, la tecnología, cómo trabajan, cómo se llega al mundo y cómo llegaría la mercadería a Chile”, explicó. También remarcó que la logística puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas de la región.

El intendente también se refirió al desarrollo industrial de Alvear y al impacto que tuvo la llegada de General Motors. “Siempre una empresa multinacional te coloca en escena, te sube al ring, se podría decir, pero con eso no basta”, planteó. Según explicó, la localidad construyó una matriz productiva diversa que incluye “automotrices, la metalmecánica histórica, desarrollos industriales que tienen que ver con la ciencia y la tecnología” y empresas vinculadas a la logística y los seguros.

Sobre la actualidad de la industria automotriz, Pighin reconoció que atraviesa un proceso de transformación a nivel mundial. “Todos sabemos el nivel de competitividad y la reestructuración que está haciendo el transporte automotor, la industria automotriz a nivel mundial”, indicó. Frente a ese escenario, remarcó la importancia de sostener una estrategia local que no dependa exclusivamente de una actividad o de una empresa.

Pighin también destacó el crecimiento de Alvear como alternativa habitacional dentro del área metropolitana de Rosario. “No es solamente un loteador que divide el lote y se vende, sino que se compromete con el desarrollo educativo, con el desarrollo de infraestructura”, afirmó al referirse al vínculo entre el sector privado y el municipio. En ese sentido, aseguró que “el 90% de la obra pública del 2010 a esta parte la hicimos con el privado”.

Finalmente, el intendente sostuvo que Alvear atraviesa un proceso de transformación que combina producción, infraestructura y nuevos desarrollos urbanos. “Está dando su gusto, Alberto, un ratito hablando de Alvear, como hablamos de Funes, como hablamos de Villa Gobernador Gálvez”, expresó. Y destacó que las localidades más pequeñas del área metropolitana también se consolidan como opciones para quienes buscan “otra forma de vivir”, con mayor tranquilidad y costos habitacionales más accesibles.