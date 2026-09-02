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Una figura del fútbol europeo que jugó el pasado Mundial deberá operarse del corazón

Se trata del escocés Scott McTominay, actual futbolista del Napoli y ex Manchester United. Sufrió una "arritmia leve y benigna" y tiene que pasar por el quirófano. Estaría varias semanas afuera de las canchas. 

02/09/2026 | 13:47Redacción Cadena 3

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Scott McTominay será operado (Foto: @sscnapoli)

FOTO: Scott McTominay será operado (Foto: @sscnapoli)

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El futbolista escocés Scott McTominay, actual jugador del Napoli y ex Manchester United, deberá someterse a una cirugía cardíaca correctiva en los próximos días luego de que le detectaran una arritmia leve y benigna.

La condición altera ocasionalmente el ritmo normal del corazón y obligará al mediocampista, de 29 años, a permanecer alejado de las canchas durante varias semanas.

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Según informó el Napoli este martes, McTominay será sometido a una ablación por campo pulsado, un procedimiento que utiliza impulsos eléctricos para tratar la zona del corazón que origina el ritmo irregular.

El club italiano señaló que la intervención se realizará en los próximos días y confirmó que el escocés "volverá a estar disponible después del parón internacional", que finalizará a comienzos de octubre.

McTominay es una de las figuras del Napoli y también integró la selección de Escocia en el Mundial 2026.

Lectura rápida

¿Quién es el futbolista mencionado en el artículo?
El futbolista mencionado es Scott McTominay.

¿Qué procedimiento médico deberá realizarse?
Deberá someterse a una cirugía cardíaca correctiva.

¿Cuál es la condición que padece McTominay?
Padece una arritmia leve y benigna.

¿Cuándo se realizará la intervención médica?
La intervención se realizará en los próximos días.

¿Cuánto tiempo estará alejado de las canchas?
Estará alejado de las canchas durante varias semanas.

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