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Intervención del gobierno boliviano a petrolera estatal ante crisis de diésel y protestas sociales

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, decreta la intervención de la petrolera estatal por 180 días, buscando controlar la importación y distribución de diésel en medio de un estado de excepción y protestas.

02/09/2026 | 14:00Redacción Cadena 3

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Gobierno boliviano ordena intervención de petrolera estatal en medio de escasez de diésel

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LA PAZ, Bolivia — El presidente boliviano Rodrigo Paz ha decretado la intervención de la petrolera estatal por un periodo de hasta 180 días. Esta medida busca mejorar el control, la importación y la distribución de combustible en un contexto de creciente escasez de diésel, que ha desatado protestas en el país, incluso en medio de un estado de excepción vigente.

El decreto, que fue publicado el pasado miércoles, establece que varios ministerios se encargarán de realizar un análisis exhaustivo de la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes. Esto incluye el establecimiento de volúmenes para las estaciones de servicio y otras modalidades de venta.

La intervención se produce en un contexto de críticas hacia el contrabando de combustibles, dado que en Bolivia existe una diferencia significativa en el precio del diésel, que es casi un 84% más caro para los grandes compradores en comparación con los consumidores regulares.

El gobierno ha señalado que una de las causas principales de la escasez de diésel son las "mafias" que operan dentro de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en la agencia encargada de los controles.

"Tenemos que sacar este cáncer que tiene YPFB. Hay un cáncer que hay que extirparlo", afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, durante una conferencia de prensa. Además, resaltó que el objetivo es que YPFB se concentre en la exploración y explotación de hidrocarburos, alejándose de la comercialización, que es donde radica el problema.

Mientras tanto, se han formado largas filas para adquirir combustible, especialmente en Santa Cruz, una de las regiones más productivas del país. Simultáneamente, se han reportado al menos cuatro cortes de rutas en protesta por el aumento del precio del diésel, lo que afecta el tránsito en las carreteras orientales y en una vía que conecta con el centro de Bolivia.

En marzo, la petrolera estatal ya había sido criticada por la distribución de combustible de mala calidad, que provocó daños en varios vehículos. En respuesta, el Estado implementó compensaciones para los transportistas afectados. Actualmente, Bolivia depende de la importación del 80% del diésel y casi el 50% de la gasolina que consume.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó el gobierno boliviano?
El gobierno decretó la intervención de la petrolera estatal por 180 días para controlar la distribución de diésel.

¿Quién es el presidente de Bolivia?
El presidente actual es Rodrigo Paz.

¿Cuál es la causa de la escasez de diésel?
Se atribuye a la existencia de mafias en la estatal YPFB y el contrabando de combustibles.

¿Dónde se están realizando protestas?
Las protestas se están llevando a cabo principalmente en Santa Cruz.

¿Qué porcentaje de diésel importa Bolivia?
Bolivia importa aproximadamente el 80% del diésel que consume.

[Fuente: AP]

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