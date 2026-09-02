Cuba recibe solo la mitad de turistas por sanciones de Estados Unidos

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Hasta julio de este año, Cuba recibió 794.492 viajeros, lo que representa apenas el 50,2 por ciento de los visitantes registrados en el mismo período de 2025, según datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La cifra acumulada hasta el séptimo mes indica una reducción de 787.773 viajeros menos en comparación con la etapa equivalente del año anterior.

Del total de visitantes, 419.863 fueron turistas internacionales, que se definen como aquellos que se encuentran en un país diferente al de su residencia habitual por menos de un año, ya sea por ocio, negocios u otros motivos.

El número de visitantes internacionales cayó a 708.968, cifra que es inferior a la registrada entre enero y julio de 2025, representando solo el 37,2 por ciento del total contabilizado en ese mismo período, según la ONEI.

El principal mercado emisor hacia la isla, Canadá, experimentó la mayor disminución con 350.737 visitantes menos hasta julio en comparación con el año anterior.

Asimismo, la comunidad cubana en el exterior también mostró una baja de 52.021 viajeros, mientras que las llegadas desde Estados Unidos cayeron en 39.944 personas.

El informe también destacó descensos en los mercados de Rusia, México, Argentina, España, China, Colombia y Francia, que tradicionalmente aportan turistas a la nación caribeña.

El turismo, que ocupaba el segundo lugar entre las fuentes de ingresos en divisas del país, se vio afectado tras la llegada récord de más de 4,6 millones de turistas en 2024.

Las dificultades del sector incluyen cierres de hoteles, cancelaciones de vuelos, una escasez crítica de combustible, apagones masivos y sanciones estadounidenses que afectan a quienes visitan la isla.

Adicionalmente, el país enfrenta una reducción del turismo de cruceros y problemas en el suministro de combustible, impactando la regularidad de los vuelos internacionales hacia la isla.

Las sanciones unilaterales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyen la inclusión de Cuba en la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo y el aumento de entidades cubanas sancionadas por Washington.

Cuba ha estado bajo un bloqueo económico, financiero y comercial por parte de Estados Unidos durante más de seis décadas, el cual se intensificó durante la administración del expresidente Donald Trump, que implementó más de 240 medidas adicionales que impactan la economía cubana.