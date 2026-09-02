Intervención del Gobierno de Bolivia a YPFB: busca resolver crisis de combustibles
La intervención de la petrolera estatal YPFB se extenderá por 180 días, con opción a prórroga, para garantizar el abastecimiento interno y revisar la gestión ante la crisis de combustibles.
FOTO: Gobierno de Bolivia interviene petrolera estatal.
Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El Gobierno de Bolivia ha decidido la intervención temporal y extraordinaria de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta medida implica que el Ejecutivo asumirá el control directo de la principal firma energética del país, con el objetivo de revisar su gestión en un contexto de dificultades para importar y distribuir combustibles.
La intervención tendrá una duración máxima de 180 días y podrá ser prorrogada una sola vez por 90 días adicionales, si las causas que motivaron la medida persisten. Asimismo, el proceso podría concluir antes si se logran superar las condiciones que llevaron a su implementación.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Mauricio Zamora, brindó detalles a los medios sobre la iniciativa gubernamental, que busca asegurar el abastecimiento de combustibles en el país y mejorar la eficiencia operativa de la firma estatal.
Zamora subrayó que el propósito de la intervención es "extirpar" lo que él mismo calificó como un "cáncer" en la comercialización de los combustibles, un aspecto crítico para la economía boliviana. La intervención se centrará en esclarecer la situación de los combustibles desde su importación hasta su llegada a las estaciones de servicio y otros puntos de venta.
El decreto de intervención también encomienda a las autoridades identificar posibles redes de contrabando, desvío y acopio irregular de carburantes, así como cualquier operación que haya perjudicado el abastecimiento, la seguridad energética o los recursos estatales.
Si se hallan indicios de irregularidades, los resultados de las auditorías se enviarán a la Contraloría General del Estado, al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y a otras entidades competentes.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó el Gobierno de Bolivia?
Intervención temporal de YPFB para revisar su gestión ante la crisis de combustibles.
¿Cuánto durará la intervención?
La intervención tendrá una duración de hasta 180 días, con posibilidad de prórroga por 90 días más.
¿Quién explicó la medida?
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, brindó detalles sobre la intervención.
¿Cuál es el objetivo principal?
Asegurar el abastecimiento interno de combustibles y mejorar la eficiencia de YPFB.
¿Qué se busca identificar durante la intervención?
Posibles redes de contrabando, desvío y acopio irregular de carburantes.
[Fuente: Noticias Argentinas]