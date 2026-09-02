Vélez se prepara para el desafío ante Boca en la Copa Argentina: posible formación

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Vélez Sarsfield se prepara para su enfrentamiento contra Boca Juniors en busca de asegurar un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde el vencedor se verá las caras con Racing Club, que recientemente triunfó 1-0 ante Belgrano.

El partido está programado para este miércoles a las 21:15 en el estadio Mario Alberto Kempes. El director técnico del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, tiene la tarea de armar un equipo competitivo, aunque aún no ha confirmado la alineación definitiva. Sin embargo, se han dado a conocer los 24 convocados, que fueron anunciados el martes, con la intención de competir contra un rival de gran renombre en el torneo.

El arquero elegido por el mellizo es Tomás Marchiori, quien desde su llegada al club en 2024 se ha consolidado como un pilar fundamental en los últimos títulos obtenidos por el equipo de Liniers.

En la línea defensiva, se espera que Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán (ex Boca) y Elías Gómez (ex River) sean los encargados de frenar el ataque del conjunto xeneize, que cuenta con jugadores de gran calidad como Leandro Paredes.

El mediocampo, esencial para contener las ofensivas del rival, estará compuesto por los experimentados Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone y Matías Pellegrini, además de la destacada figura de Manuel Lanzini, quien ha tenido éxito ante Boca en el pasado.

En el ataque, Guillermo Barros Schelotto enfrenta dilemas, sobre todo por la reciente incorporación de Ronaldo Martínez, quien se unió al equipo tras su presentación el martes y podría debutar en este encuentro. Alex Verón y Dylan Godoy son las otras opciones que baraja el DT para completar la delantera.

La probable formación de Vélez ante Boca sería: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Matías Pellegrini; Manuel Lanzini; Alex Verón y Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.