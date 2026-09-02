Belgrano presentó su proyecto para reformar el estatuto del club: los principales cambios

FOTO: Los socios votarán la iniciativa el 15 de septiembre.

Belgrano presentó el Proyecto de Modernización Integral del Estatuto, una iniciativa que busca actualizar la principal norma que organiza y regula el funcionamiento institucional del club.

El proyecto fue presentado en conferencia de prensa por dirigentes de la institución y será sometido a votación de los socios del "Pirata" el próximo martes 15 de septiembre, durante la Asamblea Extraordinaria.

Según explicó Belgrano, la propuesta busca adecuar el estatuto "a los desafíos actuales y futuros", además de "fortalecer los principios y valores que forman parte de la identidad del club".

Los principales ejes de la reforma

Estos son los puntos y las denominaciones que informó el club como parte de la reforma estatutaria.

Identidad y pertenencia: reafirma a Belgrano como una Asociación Civil sin Fines de Lucro y preserva "sus propósitos, valores y símbolos".

Más participación e inclusión: "incorpora un concepto más amplio e integrador de las personas asociadas, profundiza los principios de igualdad y no discriminación, y reconoce y amplía los derechos políticos y de participación".

Transparencia y buen gobierno: "ratifica y fortalece el rol de la Asamblea como máximo órgano de gobierno e incorpora nuevos mecanismos de control, representación y rendición de cuentas".

Una organización acorde al Belgrano actual: "actualiza la composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno e incorpora herramientas tecnológicas y nuevas modalidades de participación".

Un club sin fronteras: "reconoce a las Filiales y busca potenciar el vínculo con socios, socias e hinchas de distintas comunidades".

Protección y sostenibilidad: "establece mecanismos y criterios para la toma de decisiones relevantes sobre el patrimonio y la administración, reforzando la responsabilidad y los controles en la gestión".

Acceso a mecanismos modernos de financiamiento: "habilita la utilización de alternativas que ofrece el mercado actual para acompañar el crecimiento planificado, sostenido y responsable del club, especialmente en materia de infraestructura, mantenimiento, incorporación de tecnología y otros proyectos estratégicos".

Adecuación normativa integral: "actualiza el Estatuto de acuerdo con la normativa nacional, provincial y especial vigente que regula distintos aspectos de las asociaciones civiles y de su funcionamiento institucional, administrativo, electoral, patrimonial y de fiscalización".

Los socios que quieran más información pueden obtenerla haciendo click aquí.