Belgrano presentó su proyecto para reformar el estatuto del club: los principales cambios
La iniciativa será sometida a votación de los socios el próximo martes 15 de septiembre, durante una Asamblea Extraordinaria. Los detalles.
02/09/2026 | 12:46Redacción Cadena 3
FOTO: Los socios votarán la iniciativa el 15 de septiembre.
Belgrano presentó el Proyecto de Modernización Integral del Estatuto, una iniciativa que busca actualizar la principal norma que organiza y regula el funcionamiento institucional del club.
El proyecto fue presentado en conferencia de prensa por dirigentes de la institución y será sometido a votación de los socios del "Pirata" el próximo martes 15 de septiembre, durante la Asamblea Extraordinaria.
Según explicó Belgrano, la propuesta busca adecuar el estatuto "a los desafíos actuales y futuros", además de "fortalecer los principios y valores que forman parte de la identidad del club".
Los principales ejes de la reforma
Estos son los puntos y las denominaciones que informó el club como parte de la reforma estatutaria.
Identidad y pertenencia: reafirma a Belgrano como una Asociación Civil sin Fines de Lucro y preserva "sus propósitos, valores y símbolos".
Más participación e inclusión: "incorpora un concepto más amplio e integrador de las personas asociadas, profundiza los principios de igualdad y no discriminación, y reconoce y amplía los derechos políticos y de participación".
Transparencia y buen gobierno: "ratifica y fortalece el rol de la Asamblea como máximo órgano de gobierno e incorpora nuevos mecanismos de control, representación y rendición de cuentas".
Una organización acorde al Belgrano actual: "actualiza la composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno e incorpora herramientas tecnológicas y nuevas modalidades de participación".
Un club sin fronteras: "reconoce a las Filiales y busca potenciar el vínculo con socios, socias e hinchas de distintas comunidades".
Protección y sostenibilidad: "establece mecanismos y criterios para la toma de decisiones relevantes sobre el patrimonio y la administración, reforzando la responsabilidad y los controles en la gestión".
Acceso a mecanismos modernos de financiamiento: "habilita la utilización de alternativas que ofrece el mercado actual para acompañar el crecimiento planificado, sostenido y responsable del club, especialmente en materia de infraestructura, mantenimiento, incorporación de tecnología y otros proyectos estratégicos".
Adecuación normativa integral: "actualiza el Estatuto de acuerdo con la normativa nacional, provincial y especial vigente que regula distintos aspectos de las asociaciones civiles y de su funcionamiento institucional, administrativo, electoral, patrimonial y de fiscalización".
Los socios que quieran más información pueden obtenerla haciendo click aquí.
Lectura rápida
¿Qué proyecto presentó Belgrano?
El Proyecto de Modernización Integral del Estatuto busca actualizar la norma que regula el funcionamiento institucional del club.
¿Quién presentó el proyecto?
Dirigentes de Belgrano lo presentaron en conferencia de prensa.
¿Cuándo se votará el proyecto?
La votación se realizará el martes 15 de septiembre durante la Asamblea Extraordinaria.
¿Dónde se puede encontrar más información?
Los socios pueden obtener más información haciendo click aquí.
¿Por qué se propone esta reforma?
La reforma busca adecuar el estatuto a los desafíos actuales y fortalecer los principios y valores de la identidad del club.