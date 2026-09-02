Concurso escolar de cocina con soja: premian la creatividad saludable con $1.000.000 y conectividad

FOTO: La Fiesta de la Soja convoca a escuelas de todo el país a participar de un concurso de cocina.

En el marco de la Fiesta Nacional y Provincial de la Soja, que se celebrará en la localidad santafesina de Arequito durante el primer fin de semana de octubre, quedó abierta la convocatoria nacional para la tercera edición del concurso de cocina saludable a base de soja.

La iniciativa está dirigida a alumnos de escuelas secundarias, institutos gastronómicos, talleres y tecnicaturas de todo el país.

Propuestas gastronómicas e incentivos para los colegios

El certamen busca promover la elaboración de recetas que tengan a la soja como ingrediente principal, combinada con técnicas e insumos saludables.

Según explicó María Cuestas, responsable del proyecto, la evaluación no solo pondrá el foco en la calidad del plato, sino también en la puesta en escena:

Creatividad y ambientación: El jurado valorará la originalidad de la receta, la vestimenta de los equipos de trabajo y la presentación del espacio de cocina.

Primer premio: Un millón de pesos ($1.000.000) destinados a la institución educativa que resulte ganadora.

Segundo premio: Una antena de internet satelital Starlink para el colegio que obtenga el segundo puesto.

Inscripción y bases del concurso

Los grupos escolares interesados en competir tienen tiempo de enviar sus proyectos hasta el 18 de septiembre.

Para participar, deberán ingresar a Cadena3.com y acceder al banner del certamen "Cultivar Concurso de Cocina Tercera Edición", desde donde se pueden descargar las bases, condiciones y el formulario de inscripción oficial.