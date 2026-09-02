San Juan se aferra al sueño del "cobre infinito " y proyecta exportar por USD 40 mil millones

Por Agustín Dadamio

La lógica básica del comercio implica que alguien quiere comprar lo que otro desea vender. La clave está en conectar las dos puntas, algo que se insinuó en varias mesas este martes en la ronda de negocios del Santa Fe Business Forum, en la Estación Fluvial de Rosario, y algo que también es una realidad consumada a 1.000 kilómetros de la ciudad, en la provincia de San Juan. Allí el boom minero promete 80 años de desarrollo económico a fuerza de recursos naturales e inversiones millonarias para explotarlos. La actividad ya genera desarrollo y la expectativa del Gobierno sanjuanino es impactante: apuestan a exportar por 40 mil millones de dólares anuales con el cobre como estrella.

En el salón contiguo a la ronda de negocios, Gustavo Emilio Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, participó de una mesa informal con funcionarios de otras provincias (Gustavo Puccini, de Santa Fe, y Virginia Ávila, de Tucumán) y periodistas. Allí expresó las principales expectativas en torno a la actividad minera. Los funcionarios cuyanos entienden que el cobre –principal extracto junto al oro y la plata- no tiene competencia ni posible reemplazo de aquí a varios años, por lo que ven una actividad en desarrollo durante décadas.

En San Juan, en base a las proyecciones de los privados, entienden que un complejo minero tiene una vida útil cercana a los 80 años, con una cuarta parte de exploración y la restante de explotación, con reinversiones periódicas. El cobre, requerido como conductor eléctrico y materia prima del desarrollo de energías renovables y centros de datos de inteligencia artificial, es el componente en el que más confían, puesto que entienden que desde 2030 en adelante la demanda mundial será mucho más grande que la oferta y podrán exportar a gran escala.

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Si todo marcha como lo proyectan, entre 2030 y 2035 cuatro de los seis proyectos mineros que hay en San Juan exportarían 1.500.000 de toneladas de cobre, a la par de los cinco principales exportadores del mundo. Hoy la provincia exporta por 2.700.000 mil dólares; si se cumplen las proyecciones descriptas, esa cifra treparía a 40 mil millones de dólares.

A diferencia de Neuquén, coincidieron los oradores presentes, en la minería la ventana de oportunidad que se abrirá con fuerza en cinco años será un desafío bajo presión, por el incremento de la demanda. En el caso neuquino, como describió este cronista en una misión especial en el yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta, las perspectivas son de 30 años productivos por pozo, con una necesidad de acción inmediata por el cambio en la matriz energética mundial. En el caso sanjuanino, las urgencias son menores y por eso las inversiones conllevan decisiones más lentas.

Detrás de las perspectivas del “cobre infinito” están las diferencias que hay entre la minería cuyana y el resto de los proyectos más prometedores del país. Si la comparación es con Vaca Muerta, los funcionarios sanjuaninos creen que su ventaja es el tiempo. Si la comparación es con el litio norteño, la diferencia radica en que el cobre aún no tiene sustituto. “El litio es táctico, el cobre es estratégico”, bromean los gobernantes cuyanos con sus pares del norte.

Oportunidades para todos

Los funcionarios sanjuaninos vinieron a Rosario acompañados por una delegación de la empresa Supply Chain, que opera en el proyecto Los Azules. El foco de la recorrida estuvo puesto en el Puerto de Rosario, puesto que creen que por las terminales que opera TPR (Terminal Puerto Rosario) pueden exportar cobre, ya que el socio chileno de la operadora podría ser clave por su experiencia en el rubro.

Más allá de la logística, la demanda de trabajadores y empresas abarca varios sectores, entre los que sobresalen la industria metalúrgica y metalmecánica, las empresas que ofrecen servicio para vehículos y material rodante, los operadores de hotelería y gastronomía y proveedores de insumos varios. La actividad inmobiliaria también muestra su brillo, de hecho ya despertó el interés de una firma rosarina que también apostó por Vaca Muerta.

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El Gobierno de San Juan tiene la decisión tomada de no operar con un esquema de compre local. “Hay preferencia de precios, no hay obligación de compras a un proveedor local no competitivo”, aseguró un funcionario cuyano. La competencia tampoco le cierra las puertas a jugadores del mercado internacional. Un ejemplo es el campamento para 10 mil personas en el proyecto Vicuña, cuyo 25 por ciento fue adjudicado a una empresa china que junto con una santafesina montarán una estructura para 2.500 personas en tiempo récord.

Logística, fondos y competitividad

Los compradores europeos priorizan los proveedores que funcionan bajo estándares verdes, por eso, la utilización del ferrocarril por sobre los camiones resulta fundamental para que el proceso logístico sea sostenible. El escollo es, en este caso, la poca infraestructura de conexión que tiene San Juan para llegar vía tren a los principales puertos de exportación. Además del polo Zárate-Campana, la salida por Rosario les resulta tentadora.

En materia de rutas, la decisión está tomada: lo que no financie el Gobierno nacional lo asumirá la provincia, que en las próximas semanas emitirá bonos por 600 millones de dólares para afrontar obras. Ya es formal el pedido de cesión de cinco rutas nacionales (40, 149, 20, 150 y 153) que piensan mantener con los fondos obtenidos mediante los bonos y aportes de privados (Vicuña les dio 250 millones de dólares por fuera de las regalías, en una suerte de “colaboración público-privada”). Si el Gobierno nacional no cede, los sanjuaninos piensan avanzar igual. “No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones”, dice puertas adentro el gobernador Marcelo Orrego.

En materia internacional se ven favorecidos por el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que, estiman, bajó 10 puntos la presión tributaria y la dejó a la par de competidores directos como Chile y Perú. Adrián Simioni, experimentado columnista económico de Cadena 3, aludió al tema hace algunas semanas y brindó precisiones sobre la recaudación.

Un párrafo en suspenso es el del ingreso de dólares: los operadores de los proyectos mineros tienen casas matrices fuera del país, con lo cual una vez que las minas marchan, los dólares también, por lo que los sanjuaninos se focalizan en cómo capitalizar el flujo de inversiones que en un momento se irá en concepto de utilidades y dividendos. “No hay que olvidar la microeconomía”, acotó una funcionaria tucumana presente en la reunión. En su provincia, la mano de obra que faltará en San Juan les sobra, puesto que generan específicamente trabajo en los sectores frutícola (el limón es su principal producto) y azucarero, de demanda laboral intensiva.

Según cálculos de funcionarios sanjuaninos, la carga tributaria a las mineras está en el orden del 42 por ciento, en su mayoría por impuestos nacionales. Menos de la mitad va a las arcas provinciales y municipales por otros conceptos, y cerca de un 10 por ciento de la torta final es capital neto de ganancia para las empresas, que suelen reinvertir para maximizar los proyectos.

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FOTO: Ávila, de Tucumán, Fernández, de San Juan, y Puccini, de Santa Fe.

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La exposición de datos de los sanjuaninos era seguida atentamente por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, que patrocinó convenios productivos con San Juan y Neuquén, por el desarrollo de la minería y el oil & gas y la demanda industrial que las firmas santafesinas pueden satisfacer.

También estuvo presente Virginia Ávila, secretaria de Relaciones Internacionales y Empresas de Tucumán. Formada en Economía y Comercio Exterior, intervino varias veces para bregar por el desarrollo local más allá de los beneficios macroeconómicos de las exportaciones. Puso como ejemplo a Catamarca, muy superior a Tucumán en exportaciones, pero ampliamente inferior en demanda de mano de obra intensiva, que lleva el dinero directo al bolsillo de la población y mueve la rueda de la economía doméstica. También destacó que lo que a ellos le sobra, que es población laboral, a otras provincias les falta (Neuquén, San Juan, entre otras).

Lo mismo aplica a las industrias santafesinas, que por ejemplo trabajan a menos de media máquina en el sector metalúrgico (“La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en junio de 2026 a solo un 41,5%, un nivel 4,4 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado, a pesar del bajo punto de comparación. En las 31 últimas mediciones mensuales el uso promedio de la capacidad fue de 42,9%”, indica el último informe coyuntural de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario). Al parecer, para ambos casos, las oportunidades están lejos de casa.