En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

¿Se podrán llevar bombos y banderas al clásico? La respuesta de Cococcioni

El ministro de Seguridad santafesino explicó en Cadena 3 Rosario que las restricciones pueden aplicarse como parte de un esquema gradual de sanciones y señaló que cualquier nueva medida será comunicada formalmente a los clubes.

02/09/2026 | 12:03Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Hinchada de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

FOTO: Hinchada de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aclaró la versión que circuló sobre una posible prohibición para que los hinchas de Rosario Central ingresen al clásico del domingo con bombos, trompetas y banderas. El funcionario explicó que las sanciones pueden surgir a partir de incidentes o comportamientos registrados en partidos anteriores.

Cococcioni aseguró que, por el momento, no existe una medida de ese tipo firmada por él. “Sí, hasta ahora no he firmado otra cosa”, respondió ante la consulta sobre si los hinchas de Central podrán ingresar con esos elementos. También señaló que, si Seguridad Deportiva dispone alguna restricción, deberá comunicarla formalmente a los clubes involucrados.

La posibilidad de retirar banderas, bombos u otros elementos puede formar parte de un esquema gradual de sanciones antes de llegar a medidas más severas, como la prohibición de concurrencia, el cierre de una tribuna o del estadio. Por ahora, el operativo previsto para el clásico mantiene las condiciones anunciadas.

Lectura rápida

¿Qué aclaró Pablo Cococcioni? Aclaró que no hay una prohibición firmada para que los hinchas de Rosario Central ingresen con bombos, trompetas y banderas.

¿Quién es Pablo Cococcioni? Es el ministro de Seguridad de Santa Fe.

¿Cuándo es el clásico? El clásico se jugará el domingo.

¿Dónde se llevará a cabo el clásico? En el estadio correspondiente a Rosario Central.

¿Por qué podrían haber sanciones? Las sanciones pueden surgir a partir de incidentes o comportamientos registrados en partidos anteriores.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y ayer lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf