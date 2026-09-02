¿Se podrán llevar bombos y banderas al clásico? La respuesta de Cococcioni

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aclaró la versión que circuló sobre una posible prohibición para que los hinchas de Rosario Central ingresen al clásico del domingo con bombos, trompetas y banderas. El funcionario explicó que las sanciones pueden surgir a partir de incidentes o comportamientos registrados en partidos anteriores.

Cococcioni aseguró que, por el momento, no existe una medida de ese tipo firmada por él. “Sí, hasta ahora no he firmado otra cosa”, respondió ante la consulta sobre si los hinchas de Central podrán ingresar con esos elementos. También señaló que, si Seguridad Deportiva dispone alguna restricción, deberá comunicarla formalmente a los clubes involucrados.

La posibilidad de retirar banderas, bombos u otros elementos puede formar parte de un esquema gradual de sanciones antes de llegar a medidas más severas, como la prohibición de concurrencia, el cierre de una tribuna o del estadio. Por ahora, el operativo previsto para el clásico mantiene las condiciones anunciadas.