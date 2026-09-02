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El hito en el fútbol que sumó Enzo Fernández con su millonario traspaso al Manchester City

El mediocampista argentino llega a los "Citizens" tras un traspaso de 145 millones de euros desde el Chelsea, convirtiéndose en el primer jugador vendido a dos clubes por más de 100 millones.

02/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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Enzo Fernández ya posó con los colores del City (Foto: @ManCity)

FOTO: Enzo Fernández ya posó con los colores del City (Foto: @ManCity)

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Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El mediocampista argentino Enzo Fernández ha sido transferido al Manchester City, que abonó cerca de 145 millones de euros al Chelsea, lo que lo posiciona entre los jugadores más costosos en la historia del fútbol.

La operación se concretó en el cierre del mercado de pases, después de que Fernández fuera marginado en los últimos partidos del Chelsea mientras se definían los últimos detalles del traspaso.

Con esta transferencia, el mediocampista argentino se convierte en el primer jugador en la historia del fútbol en ser vendido a dos clubes por más de 100 millones de euros, ya que el Chelsea había adquirido sus servicios al Benfica por 121 millones de euros.

En cuanto a los fichajes más caros, el primer lugar sigue siendo del brasileño Neymar Jr., quien fue transferido por 222 millones de euros del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017.

El segundo lugar lo ocupa el francés Kylian Mbappé, que se mudó del Mónaco al PSG por 180 millones de euros, y el tercer puesto es para el también francés Ousmane Dembélé, que se trasladó del Borussia Dortmund al Barcelona por 148 millones de euros.

Lectura rápida

¿Quién fue transferido al Manchester City?
Enzo Fernández fue transferido al Manchester City.

¿Cuál fue el monto de la transferencia?
La transferencia se realizó por 145 millones de euros.

¿Qué hito alcanzó Enzo Fernández?
Se convirtió en el primer jugador vendido a dos clubes por más de 100 millones de euros.

¿Cuándo se realizó la transferencia?
La operación se concretó el 2 de septiembre de 2026.

¿Quiénes son los otros jugadores en el top 3 de transferencias?
Los otros jugadores son Neymar Jr. y Kylian Mbappé.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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