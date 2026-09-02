El hito en el fútbol que sumó Enzo Fernández con su millonario traspaso al Manchester City

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El mediocampista argentino Enzo Fernández ha sido transferido al Manchester City, que abonó cerca de 145 millones de euros al Chelsea, lo que lo posiciona entre los jugadores más costosos en la historia del fútbol.

La operación se concretó en el cierre del mercado de pases, después de que Fernández fuera marginado en los últimos partidos del Chelsea mientras se definían los últimos detalles del traspaso.

Con esta transferencia, el mediocampista argentino se convierte en el primer jugador en la historia del fútbol en ser vendido a dos clubes por más de 100 millones de euros, ya que el Chelsea había adquirido sus servicios al Benfica por 121 millones de euros.

En cuanto a los fichajes más caros, el primer lugar sigue siendo del brasileño Neymar Jr., quien fue transferido por 222 millones de euros del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017.

El segundo lugar lo ocupa el francés Kylian Mbappé, que se mudó del Mónaco al PSG por 180 millones de euros, y el tercer puesto es para el también francés Ousmane Dembélé, que se trasladó del Borussia Dortmund al Barcelona por 148 millones de euros.