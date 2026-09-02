Xi Jinping inicia visita a Egipto en busca de ampliar la influencia china en Oriente Medio

EL CAIRO, Egipto — La visita del presidente chino Xi Jinping a Egipto esta semana se presenta como una oportunidad para que ambos países fortalezcan sus relaciones económicas y diplomáticas. Sin embargo, este encuentro tiene un trasfondo más complejo: China, competidor global de Estados Unidos, busca establecer vínculos más sólidos con uno de los aliados más cercanos de Washington en la región, en un contexto de cambios geopolíticos.

El objetivo de Xi es posicionar a China como un agente estabilizador en Oriente Medio, en contraposición a Estados Unidos, que ha estado militarmente comprometido en la región durante décadas, como lo demuestra su reciente conflicto con Irán.

En un documento, el director del Programa Carnegie de Oriente Medio, Amr Hamzawy, señaló que "China sigue acumulando reservas de poder blando mientras Estados Unidos autosabotea su propio capital".

El martes por la noche, Xi llegó al aeropuerto de El Cairo, donde fue recibido por el presidente Abdul Fatá el-Sisi y un grupo de guardias militares en una ceremonia que incluyó alfombra roja y banderas chinas y egipcias. En las conversaciones del miércoles, Xi enfatizó que ambos países deben unirse contra lo que describió como "unilateralismo y actos de intimidación", de acuerdo con la agencia estatal china de noticias Xinhua.

Este viaje marca la primera visita de Xi a Egipto en diez años y su primer viaje a la región desde su visita a Arabia Saudí en 2022. El-Sisi ha estado en China en varias ocasiones en los últimos años. Ambos líderes conmemoraron 70 años de relaciones diplomáticas publicando artículos de opinión amistosos en periódicos egipcios.

Xi propuso que Egipto y China amplíen su colaboración a través del desarrollo. El presidente egipcio elogió las inversiones chinas en su país y reafirmó el apoyo de El Cairo a la postura de Beijing sobre Taiwán.

La creciente relación entre Egipto y China es vista como una estrategia para diversificar alianzas. En 2023, Egipto se unió al bloque BRICS y firmó acuerdos con China para colaborar en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca construir infraestructura en todo el mundo. Hasta la fecha, China ha invertido más de 10.000 millones de dólares en proyectos egipcios, y el comercio entre ambos países se estima en 20.000 millones de dólares anuales.

En contraste, el comercio entre Estados Unidos y Egipto fue de 15.700 millones de dólares en 2025. Egipto es considerado un socio clave en la seguridad nacional de Estados Unidos en la región. En 2023, China también participó en la mediación de un acuerdo que restableció relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, reflejando sus intenciones de competir con Estados Unidos por la influencia en Oriente Medio.

Desde entonces, las relaciones entre Riad y Teherán han sido tensas, especialmente tras los ataques de Irán a Arabia Saudí y otros países del golfo Pérsico. China se ha presentado como un mediador en la región y ha abogado por una solución de dos Estados en el conflicto israelí-palestino.

El Canal de Suez, controlado por Egipto, se ha convertido en una ruta vital para los envíos de petróleo interrumpidos por la guerra con Irán, lo que añade un interés estratégico para China. Xi considera a Egipto como un punto de acceso para llegar al mundo árabe y africano, especialmente en un momento en que Estados Unidos parece prestar menos atención a la región.

En agosto, Egipto y China llevaron a cabo un ejercicio aéreo conjunto, marcando un paso significativo en la cooperación militar. Xi realizó esta visita tras asistir a la conferencia de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo que se presenta como un contrapeso a la influencia estadounidense.

Las sanciones impuestas por el gobierno de Trump han complicado las conexiones financieras de Irán, mientras que China continúa cumpliendo sus acuerdos comerciales con Teherán. En este contexto, Beijing afirma que sus relaciones comerciales con Irán siempre han respetado el derecho internacional.