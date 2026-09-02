Ariana Grande cierra su gira con un emotivo adiós a sus fans en Londres

FOTO: Ariana Grande se aleja de los reflectores con gratitud al cerrar su gira

LONDRES — En un emotivo cierre de su gira, Ariana Grande dedicó sus últimas palabras a sus seguidores antes de abandonar el escenario. Durante su último concierto en Londres, la cantante expresó su profunda gratitud hacia el público.

Grande, visiblemente emocionada, calificó su experiencia en The Eternal Sunshine Tour como una de las "experiencias más hermosas y extraordinarias" de su vida. Este tour, que incluyó un total de 41 fechas, llevó a la artista por Estados Unidos, Canadá y finalmente al Reino Unido, donde concluyó en la icónica Arena O2.

Antes de tomar un descanso de la vida pública, Ariana había confirmado en agosto su intención de alejarse temporalmente del foco mediático tras el final de sus presentaciones en vivo. En el escenario, la cantante compartió que se sentía abrumada por la emoción y que intentó hablar "sin romper a llorar por completo".

"Siempre atesoraré esta experiencia. Tengo a los mejores fans del mundo entero y siempre los he tenido", manifestó Grande, dirigiéndose a su fiel audiencia.

Un representante de la artista indicó a la revista People que Ariana, de 33 años, "dará un paso atrás en cuanto a visibilidad" luego de la gira. "Está deseando terminar la gira de manera saludable y feliz, y luego tomarse un descanso más que merecido del trabajo y las apariciones de cara al público", añadió el comunicado.

Previo a su penúltima presentación, Ariana compartió en redes sociales que tuvo que cambiar sus característicos botines de plataforma por un inconveniente en su pie. A pesar de no llevar sus tacones más altos, sus seguidores asistieron al concierto con el estilo distintivo de la artista, luciendo stilettos, orejas de gato y colas de caballo, algo que la estrella notó y agradeció.

"Gracias por todo su esfuerzo y por seguir haciendo que esto sea tan especial. He amado cada minuto de esto con todos ustedes", expresó Ariana Grande en su despedida.

El concierto culminó de manera espectacular, con la artista siendo llamada de regreso a una nave espacial en un efecto visual que dejó a todos maravillados. Aunque no se sabe cuándo volverá a ser vista en el escenario, su álbum más reciente, "Petal", será sin duda un punto destacado en los próximos Premios MTV a los Videos Musicales, donde compite por el premio a artista del año.