Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 9 km/h desde el norte, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para este miércoles 2 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán en 9 km/h, con una humedad del 67% y visibilidad de 10000 metros. No se prevén lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario mostrará variaciones significativas. El jueves 3 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 19°, con cielo nublado. Para el viernes 4, la mínima descenderá a 7° y la máxima alcanzará 15°, con cielo despejado. El sábado 5, se prevé una mínima de 2° y una máxima de 10°, también con cielo despejado. Finalmente, el domingo 6, la mínima será de 2° y la máxima de 15°, manteniendo el cielo despejado.