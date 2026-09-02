Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 24°. La sensación térmica es de 24°, con una humedad del 46%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2.57 m/s. La humedad se mantiene en un 46%, lo que contribuye a un ambiente agradable durante el día. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con temperaturas agradables. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 31°, con cielo despejado. El viernes 4, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 25°, también con cielo despejado. Para el sábado 5, se espera una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielo despejado. Sin embargo, el domingo 6, las temperaturas descenderán, con una mínima de 8° y una máxima de 15°, bajo un cielo nublado. Finalmente, el lunes 7, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 20°, con cielo despejado.