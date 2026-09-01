Lo operaron, recibía el alta en silla de ruedas y un patrullero lo atropelló adentro del hospital

Una camioneta policial embistió este martes el acceso a la guardia del hospital José María Cullen de Santa Fe y terminó dentro del sector de admisión tras derribar las rejas de entrada.

El hecho ocurrió sobre la avenida Freyre durante un operativo por una pelea entre cuidacoches, cuando el móvil intentó realizar una maniobra rápida para despejar el paso a una ambulancia que ingresaba en "código rojo".

Pese a la espectacularidad del siniestro, la subdirectora del establecimiento, la doctora Amanda Sánchez, confirmó que los tres lesionados asistidos se encuentran estables, fuera de peligro y bajo control profesional en la guardia.

El estado de los heridos y los involucrados

El impacto afectó a pacientes que se encontraban en el área de admisión y al propio chofer del patrullero:

Joven en silla de ruedas (20 años): acababa de recibir el alta tras una cirugía de pierna con colocación de un clavo intramedular. Sufrió traumatismos en miembros inferiores y reingresó al hospital para evaluación de su servicio de cabecera.

Acompañante (21 años): registró traumatismos en las piernas y permanece en observación junto al primer joven.

Agente policial (31 años): el conductor del móvil con caja automática sufrió contusiones leves propias del impacto y quedó bajo revisión médica.

Otros involucrados: una mujer de 57 años que se arrojó al suelo para no ser embestida fue revisada y no presentó lesiones de gravedad, por lo que decidió regresar a su localidad de origen. En tanto, un cuidacoches que estaba detenido dentro del patrullero resultó ileso.

FOTO: Un patrullero chocó contra el Hospital Cullen.

Protocolo de atención y accesos habilitados

La guardia del hospital mantuvo su funcionamiento operativo sin interrupciones. No obstante, las autoridades implementaron un protocolo especial de circulación mientras las fuerzas de seguridad completan las pericias y se repara el enrejado destruido.

Las visitas generales y pacientes ambulatorios ingresan temporalmente por el Hall central de la institución. Por su parte, el acceso de ambulancias y de personas en silla de ruedas fue derivado al portón lateral del shockroom.

Informe de Matías Arrieta.