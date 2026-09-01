Paredes puso en duda su continuidad en la Selección tras el retiro de Messi: "Va a ser difícil"

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina luego del anuncio de retiro de Lionel Messi. El mediocampista de Boca reconoció que podría dar un paso al costado de la Albiceleste y señaló que todavía no habló con Lionel Scaloni sobre su futuro.

En la previa del partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, Paredes se refirió a la decisión de Messi y admitió que su ausencia puede ser determinante a la hora de definir si continúa formando parte del seleccionado.

“Va a ser difícil que siga por todo, por lo que dije en ese momento, por la suspensión, por la decisión de Leo (Messi). Sin él va a ser difícil que todo siga funcionando igual”, expresó el volante ante los medios.

Paredes recordó además que ya había planteado tiempo atrás la posibilidad de dejar la Selección. “Obviamente no lo hablé con el entrenador (Lionel Scaloni), lo hablaré con él y seguramente sea difícil la decisión que tome”, explicó.

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Paredes y el legado de Messi en la Selección

El mediocampista de Boca también habló sobre el impacto que tuvo en el plantel la decisión de Messi de ponerle punto final a su etapa en la Selección argentina.

“Fue durísimo. Seguramente como lo ha recibido todo el país, todo el mundo del fútbol por lo que significa para el deporte, los jugadores y nuestro país”, sostuvo.

Paredes destacó especialmente el legado que deja el capitán argentino después de una etapa en la que conquistó los principales títulos con la Albiceleste.

“El legado de él va a quedar para siempre, por lo que significa para nosotros, por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero que al final se cumplen”, señaló.

El futbolista de 32 años también fue consultado sobre la posibilidad de compartir con Messi un partido de despedida. “Siempre queremos jugar y soy uno de los que lo quiere tener siempre. Ha tomado una decisión que no quería que se dé, pero llegó”, respondió.

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“La vara está muy alta”

Paredes profundizó sobre los motivos que podrían llevarlo a abandonar la Selección y remarcó la dificultad de sostener el nivel competitivo alcanzado durante el ciclo que encabezó Scaloni.

“La vara está muy alta y seguir compitiendo de esa manera, lograr cosas importantes va a ser difícil”, analizó.

En ese sentido, destacó la conformación del grupo que logró conquistar los principales títulos de los últimos años y puso el liderazgo de Messi como un elemento central.

“Creo que en este proceso hemos conseguido armar un grupo de personas y jugadores increíbles y en ese grupo teníamos a nuestro líder que era Leo. Que no esté él va a ser muy difícil”, afirmó.

De todos modos, Paredes aclaró que todavía no tomó una determinación definitiva. “Hablaré con el entrenador y veré qué decisión tomar”, sostuvo.

Paredes contó que Messi ya había anticipado su decisión

El mediocampista reveló además que la posibilidad de que Messi dejara la Selección no tomó por sorpresa al plantel, aunque reconoció que los jugadores no estaban preparados para el momento.

“Había sido sincero con nosotros, cuando estábamos en los últimos días del Mundial, que seguramente la final era su último partido. Nosotros lo sabíamos pero no estábamos preparados para eso”, contó.

Paredes agregó que el tema había sido conversado en distintas oportunidades dentro del grupo: “Tuvimos muchas charlas de estas cosas, pero duele por todo lo que significa él para nosotros”.

Paredes, listo para enfrentar a Vélez

Más allá de su futuro en la Selección argentina, Paredes también habló del próximo compromiso de Boca. El equipo se medirá este miércoles con Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido que definirá el pase a los cuartos de final.

El volante aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas después de haber jugado 30 minutos frente a Lanús por el Torneo Clausura.

“Me siento bien, con mucha más soltura de lo que sentí seguramente en el partido pasado”, explicó.

Sobre el duelo ante Vélez, consideró que será un partido exigente y destacó la necesidad de minimizar los errores: “Vamos a jugar un partido muy lindo, contra un rival que juega muy bien al fútbol y ojalá que nosotros podamos hacer el planteo que queremos para quedarnos con la victoria”.

“Hay que estar concentrados al cien por cien”, concluyó.