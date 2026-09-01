La práctica de mindfulness podría reducir la presión arterial en solo 8 semanas

Un reciente estudio de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign demostró que prácticas simples como el mindfulness, el journaling de gratitud y el entrenamiento en optimismo pueden mejorar diversos indicadores de salud cardiovascular en tan solo ocho semanas. Los resultados indicaron que estas intervenciones de psicología positiva estaban asociadas consistentemente con mejoras en la presión arterial, la inflamación y otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas.

La investigación, liderada por la profesora Rosalba (Rose) Hernandez, revisó los resultados de 18 ensayos controlados aleatorios que evaluaron intervenciones de psicología positiva y mindfulness diseñadas para mejorar la salud mental o física. Los programas variaron en su formato de entrega, incluyendo sesiones telefónicas estructuradas, journaling combinado con breves chequeos, o herramientas digitales como aplicaciones y mensajes de texto.

La mayoría de estos programas incluía sesiones semanales junto con actividades que los participantes realizaban en casa para reforzar lo aprendido, y duraron entre seis y doce semanas. Generalmente, los estudios involucraron grupos de 50 a 200 adultos con riesgo cardiovascular elevado, como hipertensión no controlada o insuficiencia cardíaca. La edad promedio de los participantes osciló entre los 50 y 60 años, y en los estudios que reportaron género, las mujeres representaron entre el 35 y el 55% de los participantes.

Hernandez destacó que en cohortes de hipertensión y síndrome coronario agudo, los programas basados en mindfulness lograron reducir la presión arterial sistólica y disminuir marcadores inflamatorios. En un programa digital basado en espiritualidad, se reportó una reducción de 7.6 puntos en la presión arterial sistólica y de 4.1 puntos en la presión arterial central, medida en la aorta.

La investigación también buscó determinar la frecuencia y duración óptimas de estas prácticas para obtener beneficios en la salud. Los hallazgos indicaron que los programas con mayor contacto frecuente entre participantes generaron los beneficios fisiológicos más confiables. Un programa de WhatsApp que combinaba sesiones semanales con microtareas diarias resultó ser el más efectivo, promoviendo un aumento en la actividad física y mejoras en la adherencia a la medicación.

Este estudio, publicado en la revista Cardiology Clinics, enfatizó la importancia de considerar la salud mental y el comportamiento en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los coautores incluyeron a Soonhyung Kwon, Alyssa M. Vela y Katharine S. Edwards, quienes también subrayaron la necesidad de integrar la medicina conductual cardíaca para acceder a intervenciones importantes.

Los hallazgos aportan a un creciente cuerpo de evidencia que conecta el bienestar psicológico con la protección cardiovascular. Características como el optimismo, el afecto positivo y la gratitud han demostrado estar asociadas con corazones más saludables.

Este trabajo se suma a investigaciones anteriores que establecieron que las personas con altos niveles de optimismo tienden a tener corazones más sanos, lo que destaca la relevancia de la psicología positiva en el cuidado cardiovascular.