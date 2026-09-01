Chevron expandirá sus operaciones en Venezuela, confirma un funcionario estadounidense
Chevron, la segunda mayor petrolera de EE.UU., anunciará una ampliación de sus operaciones en Venezuela, con la visita de directivos y el secretario de Energía a realizarse en los próximos días.
FOTO: Chevron anunciará que ampliará operaciones en Venezuela, dice funcionario de EEUU
WASHINGTON — El gigante petrolero Chevron tiene planes de anunciar en breve una expansión de sus actividades en Venezuela, según lo informado por un funcionario de Estados Unidos el martes.
De acuerdo a la fuente, que habló con los medios bajo la condición de anonimato, se espera que directivos de la compañía junto al secretario de Energía, Chris Wright, visiten Venezuela el miércoles para presentar la nueva inversión. Este anuncio se produce en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump busca fomentar el uso de la industria petrolera venezolana.
Chemron, que se posiciona como la segunda mayor empresa petrolera de Estados Unidos, es la única compañía que mantiene una presencia significativa en Venezuela. El anuncio se da tras la confirmación por parte de la Casa Blanca el lunes sobre su asociación con North American Blue Energy Partners.
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Lectura rápida
¿Qué anunció Chevron?
Chevron planea ampliar sus operaciones en Venezuela.
¿Quién informó sobre el anuncio?
Un funcionario de Estados Unidos dio la noticia a los medios.
¿Cuándo se hará el anuncio oficial?
Se espera que el anuncio se realice el miércoles.
¿Qué papel juega Chris Wright en esto?
El secretario de Energía acompañará a los directivos de Chevron en la visita a Venezuela.
¿Por qué es relevante esta expansión?
Es parte de un esfuerzo mayor de la administración estadounidense para impulsar la industria petrolera venezolana.
[Fuente: AP]