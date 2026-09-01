El jurado de Massachusetts no logra un veredicto unánime en el caso de la madre que asesinó a sus hijos

FOTO: Jurado no logra decisión unánime en el caso de la madre que asesinó a sus 3 hijos en Massachusetts

PLYMOUTH, Massachusetts, EE.UU. — El jurado a cargo del juicio de Lindsay Clancy informó el martes que no ha podido alcanzar un veredicto unánime respecto a si la madre es penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos pequeños. El juez les ha instado a seguir deliberando.

Este es el cuarto día de deliberaciones en un juicio que ha captado la atención mediática, centrado en la salud mental de la madre tras el parto, un tema que ha generado intensas divisiones en la opinión pública.

Es la primera vez que el jurado indica que se encuentra en un punto muerto. Clancy observó con atención cuando el jurado ingresó, mirando a sus miembros mientras el juez se dirigía al panel.

"Sé que este juicio ha sido largo", comentó el juez William Sullivan. "Han testificado más de 80 testigos y se han presentado más de 300 pruebas documentales. Por eso, les pido que continúen deliberando".

Clancy, quien trabajó como enfermera obstétrica, admite haber estrangulado a sus hijos, pero argumenta que lo hizo bajo la influencia de una psicosis posparto. Los fiscales, por su parte, sostienen que ella era consciente de sus actos. Clancy, de 36 años, se ha declarado no culpable por falta de responsabilidad penal.

El jurado tiene la opción de declarar a Clancy culpable de asesinato o homicidio involuntario, o absolverla si considera que su deterioro mental fue el factor determinante. En caso de ser condenada, podría enfrentarse a una pena de prisión de por vida. Si es absuelta, un juez podría ordenar su internamiento en un centro de salud mental si se determina que representa un peligro para la sociedad.

Si el jurado no logra un veredicto, se declararía un juicio nulo, manteniéndose los cargos contra Clancy y quedando la decisión de los fiscales de juzgarla nuevamente.

Las deliberaciones del jurado comenzaron el jueves por la tarde. El viernes, solicitaron ver un cuchillo que Clancy utilizó para cortarse poco después de los asesinatos, así como bolsas con frascos vacíos de medicamentos recetados hallados en su hogar.

Durante más de cuatro semanas de testimonio, los miembros del jurado escucharon opiniones contradictorias de expertos médicos sobre el estado mental de Clancy tras el nacimiento de su tercer hijo y sobre su culpabilidad.

El abogado de la defensa argumentó que Clancy amaba a sus hijos, pero los mató debido a una desconexión con la realidad provocada por una psicosis posparto, una afección poco frecuente que puede surgir después del parto. La madre y la hermana de Clancy testificaron que experimentó ansiedad, paranoia y pensamientos suicidas, buscando tratamiento para su deterioro mental, incluyendo una estancia en un hospital psiquiátrico, meses antes de cometer los asesinatos.

Menos de tres semanas después de ser dada de alta, Clancy envió a su esposo a hacer un mandado y mató a sus hijos, Cora, Dawson y Callan, de 5, 3 y 8 meses, respectivamente, utilizando bandas de ejercicio en el sótano de su hogar, ubicado al sur de Boston. Posteriormente, se lanzó desde una ventana del segundo piso, lo que resultó en su parálisis de la cintura hacia abajo.

Los fiscales sostienen que Clancy estaba deprimida y cansada de vivir, y que tomó la decisión consciente de acabar con la vida de sus hijos antes de intentar suicidarse. Un psicólogo forense que testificó para la fiscalía concluyó que Clancy mató a sus hijos porque quería poner fin a su vida, pero sin dejarlos atrás.

Según la defensa, Clancy padecía trastorno bipolar y psicosis posparto, lo que la llevó a creer que escuchaba voces que le indicaban que matara a los niños para poder terminar con su propia vida. Una psicóloga que declaró para la defensa afirmó que Clancy no podía reconocer lo "incorrecto" de sus actos debido a su deterioro mental.

Clancy decidió no testificar, observando el proceso desde la mesa de la defensa y llorando en ocasiones, especialmente cuando los fiscales mostraron al jurado fotos de las autopsias de los niños.

Los miembros del jurado también escucharon el testimonio de su exesposo, Patrick Clancy, y su angustiante llamada al 911, en la que él seguía al teléfono cuando descubrió los cuerpos de los niños, minutos después de encontrar a su esposa gravemente herida en el patio.

Patrick Clancy ha expresado en entrevistas que perdona a su exesposa, a quien considera enferma más que malvada. Este juicio marca la primera vez que se encuentra con Lindsay Clancy desde los asesinatos.

La psicosis posparto, que el abogado de Clancy sostiene que ella padecía al momento de los crímenes, es más grave y menos común que la depresión posparto. Los investigadores estiman que esta condición afecta a 1 o 2 de cada 1.000 mujeres tras el parto. Aunque la mayoría de quienes la desarrollan no dañan a sus hijos, las madres con casos severos podrían intentar hacerse daño a sí mismas o a sus hijos.