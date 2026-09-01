Cuánto dinero recibirá River por la transferencia de Enzo Fernández al Manchester City
El mediocampista argentino protagonizará una nueva transferencia millonaria y el "Millonario" volverá a beneficiarse económicamente.
FOTO: Enzo Fernández en River.
Enzo Fernández protagonizará una de las transferencias más importantes de la historia del fútbol y volverá a dejarle una importante suma de dinero a River.
El mediocampista argentino dejará Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City, que desembolsará un total de 145 millones de euros por su pase.
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Fútbol internacional. Bomba en Europa: Enzo Fernández tendría todo acordado para ir al Manchester City
Los clubes del Viejo Continente aceleran para concluir los traspasos. El volante argentino habría llegado a un acuerdo con "Los Citizens". El estadounidense Folarin Balogun pasaría al Everton.
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Con esta operación, el futbolista de 25 años se convirtió en el tercer jugador más caro de la historia, con un total de 284 millones de euros movilizados en sus tres transferencias. La cifra surge de los 18 millones de euros que pagó Benfica a River en 2022, los 121 millones que abonó Chelsea por su llegada desde Portugal en 2023 y los 145 millones que ahora desembolsará el Manchester City.
La nueva venta también representa una importante noticia para el club de Núñez, que acumuló un ingreso total de 57.485.000 euros gracias a las diferentes operaciones vinculadas al futbolista surgido de sus divisiones inferiores.
De esta manera, Fernández volvió a convertirse en una fuente de ingresos millonarios para River incluso después de haber dejado la institución. Ahora, con su pase al Manchester City, le dejará más de 5 millones de euros.
En la primera transferencia, River vendió a Enzo al Benfica por 18 millones de euros. El mediocampista había regresado al "Millonario" tras su préstamo en Defensa y Justicia y rápidamente despertó el interés de distintos clubes europeos.
Un año después, Benfica concretó su venta al Chelsea por un total de 121 millones de euros, una operación que convirtió a Fernández en el futbolista argentino más caro de la historia en ese momento.
Lectura rápida
¿Quién es Enzo Fernández?
Es un mediocampista argentino que se trasladará al Manchester City.
¿Cuánto pagará el Manchester City por su transferencia?
El club desembolsará un total de 145 millones de euros.
¿Cuánto dinero recibirá River?
River se beneficiará con más de 5 millones de euros por esta operación.
¿Cuál es la cifra total de sus transferencias?
Fernández ha movilizado un total de 284 millones de euros en sus tres transferencias.
¿Qué otros clubes han estado involucrados en sus transferencias?
Los clubes involucrados son River, Benfica y Chelsea.
[Fuente: Noticias Argentinas]