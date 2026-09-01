Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 1 de septiembre

En el contexto económico actual de Argentina, las cotizaciones del dólar son un tema crítico para la sociedad. Este martes 1 de septiembre, las cifras demuestran importantes variaciones entre las distintas opciones para adquirir dólares. En primer lugar, el dólar oficial, regulado por el Banco Central, se encuentra en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Esta cotización refleja el tipo de cambio estipulado por el gobierno, generalmente el más bajo entre las opciones disponibles.

Por otro lado, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, presenta un precio más elevado. En la tarde de hoy, se cotiza a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. Esto se debe a la alta demanda de dólares en un contexto donde las limitaciones del acceso al mercado oficial son cada vez más comunes.

Además, existe el dólar bolsa o MEP, que se obtiene a través de la compra de bonos que se liquidan en dólares en el exterior. Este se encuentra en $1.534,3 para la compra y $1.535,2 para la venta, mostrando una tendencia similar a las cotizaciones ya mencionadas.

Otro concepto importante es el dólar contado con liquidación (CCL), esencial para quienes buscan transferir divisas al exterior. Su cotización actual es de $1.596,4 para la compra y $1.596,9 para la venta. Este tipo de cambio suele ser utilizado por empresas y personas que desean acceder a dólares en cuentas bancarias fuera del país.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza en $1.589,4 para la compra y $1.594,91 para la venta. Esto refleja el auge del uso de monedas digitales como alternativa a las formas tradicionales de inversión y ahorro.

Por último, el dólar tarjeta, que se utiliza para compras en el exterior y pagos con tarjetas, tiene un precio más elevado debido a los recargos impositivos. Hoy se encuentra en $1.930,5 para la compra y $1.995,5 para la venta.

Estas variaciones en las cotizaciones del dólar impactan directamente en la economía cotidiana de los argentinos, afectando desde el costo de productos importados hasta las decisiones de inversión. Factores como la inflación, la incertidumbre política y económica, así como las políticas cambiarias del gobierno, influyen en estas fluctuaciones, generando un contexto complejo para el manejo de las finanzas personales.