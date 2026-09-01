Bessent sugiere que naciones del G20 adopten aranceles para proteger sus economías

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU. — El secretario del Tesoro, Scott Bessent, recomendó a las naciones del G20 imitar a Estados Unidos e implementar aranceles y otras políticas para abordar los desequilibrios comerciales. En declaraciones a los medios, Bessent subrayó que a inicios del segundo mandato del presidente Donald Trump, había advertido a otros países sobre el impacto del nuevo "muro arancelario" estadounidense, que podría resultar en un aumento de productos chinos en sus mercados.

"Lamentablemente, tenía razón", afirmó Bessent durante las reuniones de ministros de finanzas del G20. "El resto del mundo necesita evaluar seriamente qué acciones tomar para resguardar los empleos de sus ciudadanos y su base manufacturera, para evitar que se trasladen al extranjero".

Las políticas arancelarias de la administración Trump han enfrentado críticas por elevar los costos de vida en Estados Unidos y, en muchos casos, perjudicar a aliados comerciales. Según un estudio de la Tax Foundation, los aranceles aplicados hasta 2025 incrementaron en aproximadamente un 7% el precio de los bienes de consumo importados en comparación con tendencias anteriores.

En febrero, la Corte Suprema declaró inconstitucionales los amplios aranceles globales impuestos por Trump bajo una ley de poderes de emergencia. La administración ha estado reconsiderando su enfoque y estudia un arancel adicional del 7,5% sobre importaciones chinas, tras investigar el exceso de capacidad industrial de China y la regulación del trabajo forzoso.

Durante la cumbre, Bessent se reunió con representantes de China, aunque no ofreció detalles sobre las discusiones. En una entrevista con el comentarista de Fox Business, Larry Kudlow, ex asesor económico de Trump, Bessent destacó: "No queremos distanciarnos de China, pero debemos reducir riesgos".

Además, subrayó que hay más puntos en común con China en temas como Irán de los que se podría pensar, enfatizando que ambos coinciden en que Irán no debe poseer armas nucleares y que debe haber libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Por otra parte, Bessent mencionó que el superávit comercial de China, que alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares en 2025, representa un obstáculo para el crecimiento económico global, junto con lo que considera una regulación excesiva. Mientras tanto, la deuda global alcanzó un nivel histórico de 353 billones de dólares, y la deuda de Estados Unidos llegó a 40 billones en agosto. A pesar de la preocupación por una posible venta masiva de bonos estadounidenses, Bessent aseguró que "no estamos en una situación desesperada" en el mercado de bonos.