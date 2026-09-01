El emotivo video de AFA para Messi con el escudo "hablándole" al eterno capitán

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a homenajear a Lionel Messi luego de que el astro rosarino anunciara su retiro de la Selección argentina.

A través de las redes sociales de la "Albiceleste", la AFA publicó un emotivo video protagonizado por el escudo de la Selección, que "habla" directamente con el eterno capitán y repasa su vínculo con la camiseta argentina.

“El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, capitán. Gracias, una vez más. Tu legado será infinito”, escribió la cuenta oficial junto a la publicación.

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El homenaje se suma a los numerosos mensajes que recibió Messi desde que comunicó su decisión de ponerle punto final a su etapa con la Selección, después de más de dos décadas representando a Argentina.

El rosarino se convirtió en el futbolista con más partidos y más goles en la historia de la "Albiceleste" y conquistó, entre otros títulos, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Con la camiseta argentina, Messi también dejó atrás una larga lista de récords individuales y protagonizó una era dorada que incluyó cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024.

Ahora, tras su anuncio, la Selección argentina comienza a despedir al jugador que durante años llevó la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

Un escudo, esta vez, tomó la palabra para despedirlo. Y el mensaje fue tan simple como contundente: gracias, capitán.