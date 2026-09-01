FOTO: Seis testigos declararán en el juicio a "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- Este miércoles, seis testigos comparecerán en el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez, quien enfrenta la acusación de haber asesinado a Cristian Maximiliano Díaz con cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Sebastián Queijeiro, uno de los nuevos abogados defensores del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que los testigos son médicos y peritos que han presentado informes relevantes en el expediente.

"Va a ser importante para nosotros, por ejemplo, para saber si esta persona falleció por el primer disparo o cuál de los tiros fue el que le dio el deceso. ¿Por qué? Porque si fue el primer disparo el que le dio la muerte a esta persona, eso sería una legítima defensa. Si fueron los demás, ya podría ser un exceso en legítima defensa. Nos va a cambiar un poquito por donde se podría encuadrar ahí el alegato final," explicó el letrado, quien anteriormente había patrocinado a Pity Álvarez y luego renunció a su defensa.

La audiencia está programada para comenzar a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de los jueces Gustavo Goerner, Alejo Ramos Padilla y Hugo Navarro.

En la última jornada del juicio, los magistrados rechazaron la solicitud de nulidad del debate y la realización de un juicio por jurados populares, lo que representó un primer revés para Queijeiro y Javier Ignacio Baños, exfiscal de Morón.

El caso

El cantante es acusado de haber asesinado a Díaz de cuatro disparos, después de lo cual desechó el arma en una alcantarilla y se dirigió al conocido boliche Pinar de Rocha en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Posteriormente, se entregó a las autoridades y declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo."