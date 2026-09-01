Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.

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El sorteo número 18878 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8048, cuya interpretación tradicional es A primera (Muerto que habla).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8048

2° 4882

3° 0629

4° 4597

5° 1485

6° 2340

7° 6685

8° 0694

9° 9279

10° 0475

11° 3060

12° 6957

13° 6762

14° 1196

15° 0481

16° 4205

17° 0323

18° 2494

19° 2219

20° 1685