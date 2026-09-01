Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.
El sorteo número 18878 de la Quiniela Matutina se realizó el martes 1 de septiembre a las 15:00, destacando el número 8048 en la primera posición, interpretado como "A primera (Muerto que habla)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18878 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8048, cuya interpretación tradicional es A primera (Muerto que habla).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8048
2° 4882
3° 0629
4° 4597
5° 1485
6° 2340
7° 6685
8° 0694
9° 9279
10° 0475
11° 3060
12° 6957
13° 6762
14° 1196
15° 0481
16° 4205
17° 0323
18° 2494
19° 2219
20° 1685
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18878 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 1 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 8048, interpretado como "A primera (Muerto que habla)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio oficial de la Quiniela.