Un cordobés se convirtió en campeón mundial de pizza y recorre el mundo enseñando el oficio
Duilio Eric Girotto se consagró campeón mundial de pizza en la categoría de acrobacia en 1999 y al año siguiente ganó el Mundial de Pizza al Taglio en Salsomaggiore
01/09/2026 | 14:44Redacción Cadena 3
FOTO: Duilio Eric Girotto se consagró campeón mundial de pizza en la categoría de acrobacia en 1999.
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Audio. Un cordobés se convirtió en campeón mundial de pizza y recorre el mundo enseñando el oficio
La Argentina Posible
Duilio Eric Girotto nació en Córdoba y hace alrededor de 30 años vive en Italia, donde desarrolló su carrera como maestro pizzero y especialista en harinas.
"Arranqué en el año 95 con las pizzas, tras un viaje a Italia a los 18 años y ahí empezó una segunda adolescencia. Estaba de novio con una italiana y pusieron una pizzería abajo y ahí dije wow", contó Duilio en diálogo con Cadena 3.
En 1999 se consagró campeón mundial de pizza en la categoría de acrobacia y al año siguiente ganó el Mundial de Pizza al Taglio en Salsomaggiore.
"En el 98 fui a mi primer Mundial y veía que se tiraban las pizzas de un lado a otro y con eso viajaban. Ahí dije vamos a mezclar la pizza con el baile", aseguró.
Su carrera lo llevó a trabajar en Italia y a especializarse también en el desarrollo técnico de harinas y masas para pizza. Desde 2016 integra el área de Investigación y Desarrollo de la molinera italiana Perteghella, donde desarrolla aplicaciones y asesora a profesionales.
"Hoy trabajo en una molinera y estoy en la búsqueda y desarrollo de las harinas para pizza. Además, voy por el mundo haciendo cursos y demostraciones", comentó.
Durante ocho años fue jurado del Campionato Mondiale della Pizza de Parma, uno de los principales certámenes internacionales del rubro, además de participar como jurado en competencias de distintos países. Girotto sostiene que existe mucha confusión alrededor de qué significa hacer una buena pizza y cuestiona algunas ideas instaladas sobre la pizza argentina y sus procesos de elaboración.
Actualmente combina su trabajo en Italia con viajes, capacitaciones y masterclasses para profesionales, y recientemente regresó a Córdoba para compartir sus conocimientos.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es Duilio Eric Girotto?
Es un maestro pizzero nacido en Córdoba que vive en Italia desde hace 30 años.
¿Cuándo ganó Duilio su primer campeonato mundial?
En 1999, se consagró campeón mundial de pizza en la categoría de acrobacia.
¿Dónde trabaja actualmente?
En la molinera italiana Perteghella, en el área de Investigación y Desarrollo.
¿Qué ha cuestionado Duilio sobre la pizza argentina?
Ha cuestionado algunas ideas instaladas sobre qué significa hacer una buena pizza y sus procesos de elaboración.
¿Qué actividades realiza actualmente?
Combina su trabajo en Italia con viajes, capacitaciones y masterclasses para profesionales.