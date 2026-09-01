Mañana se anunciarán los finalistas y en octubre se entregarán los premios a los ganadores

Destacadas personalidades integran los jurados del concurso más federal. Referentes académicos, empresarios, artísticos y periodísticos se suman a los comités encabezados por Soledad Pastorutti, Juan José Campanella, Lalo Mir, Sergio Feferovich y José Palazzo.

Presididos por Carlos Molina, del directorio de Cadena 3 Argentina, los jurados de las cinco categorías están integrados por las siguientes personalidades:

Folklore y Músicas Regionales: Soledad Pastorutti (presidente); cantante Natalia Pastorutti; Celeste Marisi, de relaciones institucionales del equipo de Soledad; Sergio Montagna, director de Relaciones Institucionales y Legales del Grupo San Seguros; y los periodistas Alejandro Bustos y Susana Buontempo.

Radioteatro: Juan José Campanella (presidente); Camilo Antolini, productor de 100 Bares; Celina Chede, gerenta comercial de Solans Hoteles; Gabriel Coba, actor de la Comedia Cordobesa, y el periodista Alberto Roselli, director de los radioteatros generados por Cadena 3.

Periodismo: Lalo Mir (presidente); John Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba; Guillermo Vitelli, titular de la Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba; Paul Guzmán, locutor de Cosquín Rock Radio, y los periodistas Carolina Amoroso, Agustina Vivanco y Sergio Suppo.

Grupos Corales: Sergio Feferovich (presidente); los directores corales Tomás Arinci, Natalia Vartanian y Juan Casasbellas; Luciano Ares, gerente de marketing de Naldo, y el periodista Marcos Calligaris.

Bandas de Garaje: rock y pop: José Palazzo (presidente); Manuel Piñol, responsable de relaciones institucionales de Cruci; y los periodistas y locutores Gabriel Jarmolczuk, Mariana Asan, Paul Guzmán y Fernando Zavala.

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• Recta final

La tercera edición de Sueños de Radio está definitivamente en el último tramo.

Se inscribieron 1.300 equipos y se involucraron más de 11 mil estudiantes y 600 docentes de 400 colegios secundarios de todas las provincias del país.

Desde 2024, Sueños de Radio se consolidó como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de la Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propone cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. Ahora pueden participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Figuras de altísimo reconocimiento son los principales integrantes del jurado: la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo, entre otros.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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