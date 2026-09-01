Carney a Trump: "Dejen de intentar ser duros" en medio de la tensión comercial entre EEUU y Canadá

TORONTO — El primer ministro canadiense, Mark Carney, dirigió un contundente mensaje al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, instándolo a "dejar de hacer memes, dejar de lanzar pullas y dejar de intentar hacerse el duro". Esta declaración se produjo en respuesta a una nueva serie de ataques provenientes de Washington, en un contexto de creciente tensión comercial entre ambos países.

Carney subrayó que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá podrían reanudarse si el gobierno estadounidense se tomara en serio las negociaciones. Sin embargo, también acusó a Washington de imponer condiciones que, según él, podrían llevar a que las industrias canadienses sean "desmanteladas gradualmente en Canadá y eliminadas".

"Cuando los estadounidenses dejen de hacer memes, de lanzar pullas y de intentar hacerse los duros, y empiecen a tomarse en serio la posibilidad de mantener esas conversaciones, podremos tener esas conversaciones", afirmó Carney. "No es constructivo, pero esa es su democracia".

Estas declaraciones de Carney surgieron tras una serie de provocaciones desde Washington después del colapso de las conversaciones comerciales el 21 de agosto. Entre las provocaciones se incluye la decisión de Trump de renombrar el lago Ontario como "lago Estados Unidos" y publicaciones en redes sociales que se burlaban de Canadá. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, argumentó que Canadá no podía adoptar una postura "ojo por ojo" frente a una economía 13 veces más grande.

Además, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se burló en internet de cadetes canadienses, publicando una imagen de un centro de entrenamiento de cadetes en Columbia Británica, lo que Carney calificó como "indigno de su cargo".

El Pentágono respaldó a Hegseth, con el subsecretario de prensa Jacob Bliss comentando que "la publicación en X habla por sí sola".

Carney expresó que el enfoque actual de Estados Unidos en las negociaciones dejaría a las industrias canadienses como subsidiarias de empresas estadounidenses o las desmantelaría. "No lo haremos; por supuesto, no vamos a aceptar esas condiciones", enfatizó.

Además, Carney destacó que Washington busca un acuerdo "no competitivo" en sectores clave como la industria automotriz y que intenta imponer restricciones que afectarían las protecciones del idioma francés y la cultura. Estos puntos son considerados innegociables por Canadá.

En medio de este contexto, Carney se sintió respaldado por la reciente victoria liberal en tres elecciones especiales, incluyendo una contundente en Chicoutimi-Le Fjord, Quebec, donde los conservadores cayeron al tercer lugar. Estas victorias fortalecieron la posición de Carney mientras enfrenta a Trump en cuestiones de comercio y soberanía.

El profesor emérito de ciencias políticas de la Universidad de Toronto, Nelson Wiseman, indicó que las amenazas de anexión de Trump tienen un impacto significativo en Quebec, donde los residentes temen por el futuro del idioma francés.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se estancaron tras la imposición de aranceles del 50% a bienes canadienses por parte de Trump, lo que llevó a Canadá a planificar aranceles a productos estadounidenses. Trump ha insinuado en varias ocasiones la idea de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.