Javkin y las elecciones 2027: "No tengo resuelto qué hacer"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, pasó por el Santa Fe Business Forum y dejó varias definiciones sobre el presente y el futuro de la ciudad. En una entrevista marcada por el deporte, las obras públicas, la seguridad y también por la política electoral, habló de la posibilidad de que Lionel Messi termine su carrera en Rosario, de los Juegos Panamericanos Junior 2029 y de la relación con el gobernador Maximiliano Pullaro.

La conversación comenzó, inevitablemente, por Messi. Después de las declaraciones del gobernador, que habían alimentado la ilusión sobre un posible regreso del rosarino, Javkin buscó poner paños fríos. “No sé nada, de verdad”, respondió ante las preguntas sobre un eventual regreso a Newell’s, aunque reconoció que existe movimiento dentro de la Comisión Directiva y que la familia Messi mantiene vínculos con la ciudad. “Quiero ser prudente en eso”, insistió.

Javkin destacó especialmente el esfuerzo realizado por Messi durante el último Mundial, teniendo en cuenta la delicada situación de salud que atravesaba su padre, Jorge. “A lo mejor ahora la gente termina de tomar dimensión de cuán grande fue el esfuerzo que hizo Leo en ese Mundial”, sostuvo. Y agregó que el capitán “jugó todo el Mundial sabiendo de una situación muy delicada del papá” y que “dio todo” mientras cargaba con esa situación familiar.

Para el intendente, Messi todavía tiene fútbol por delante y su despedida de la Selección debería contemplar a Rosario. “Hay fútbol de Messi todavía”, afirmó, y consideró que “debería haber un partido en Rosario” para la despedida del seleccionado. También planteó que la ciudad debería comenzar a pensar en una manera de dejar una huella permanente de ese vínculo. “Tenemos que dejar en la ciudad una huella del vínculo con Lionel”, señaló, al mencionar iniciativas para construir un museo o una estatua en su homenaje.

La dimensión internacional de Messi también fue puesta sobre la mesa. Javkin contó que una persona de Bangladesh llegó a Rosario especialmente para conocer la ciudad donde nació el futbolista. “Creo que eso probablemente no tengamos nosotros noción de lo que puede significar”, explicó. Por eso, consideró necesario “pensar ese vínculo también”, aunque siempre “con respeto a él” y dejando que Messi y su familia decidan cómo quieren relacionarse con la ciudad.

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Deporte local

Pero Rosario también tiene otro motivo de orgullo deportivo: acaba de ser elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029. Javkin lo definió como “un reconocimiento” a una política deportiva que la ciudad viene desarrollando desde hace años y como “un motivo de orgullo”. Destacó que Rosario será sede de una competencia que reunirá a deportistas de 41 países y afirmó: “Hasta hace pocos años se hablaba de Rosario de otra manera. Hoy se la elige para tener uno de los eventos más importantes del continente”.

El intendente remarcó que los Panamericanos Junior tendrán una dimensión todavía mayor que los Juegos Sudamericanos. “Acá estamos hablando de 41 países”, explicó, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, México y otros países de América. La propuesta rosarina contempla volver a desarrollar una villa deportiva que luego pueda transformarse en viviendas. “La propuesta que hicimos y que presentamos es repetir ese mecanismo de volver a desarrollar una villa que luego sean departamentos para las personas”, señaló.

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Frente a quienes cuestionan el gasto en eventos deportivos mientras existen otras necesidades, Javkin respondió desde el impacto económico. “¿Qué es más importante hoy que dar trabajo?”, planteó. Según explicó, estos acontecimientos generan empleo, atraen inversiones y movilizan hoteles, restaurantes y servicios. “Estos eventos además traen obras, y traen obras muy importantes para que tengamos una infraestructura deportiva”, afirmó. En ese sentido, destacó que ya hay nuevas inversiones hoteleras y que Rosario superó los dos millones de visitantes durante el primer semestre del año.

La apuesta, además, está vinculada con una transformación de la infraestructura deportiva. Javkin destacó que Rosario cuenta con complejos capaces de albergar competencias nacionales e internacionales de natación, básquet, fútbol y otras disciplinas. “Si en la Argentina hay que hacer un campeonato argentino de natación, el mejor complejo de pileta está en Rosario”, aseguró. Y explicó que cada competencia significa actividad económica: “Viene gente, viene familia, come en los restaurantes, se aloja en los hoteles”.

Política y coyuntura

En materia política, Javkin evitó adelantar definiciones sobre su futuro electoral. Reconoció que podría ser candidato a intendente nuevamente, pero aseguró: “Yo no tengo resuelto qué hacer”. También explicó por qué prefiere no concentrarse ahora en la campaña: “No me parece tampoco que sea el momento porque eso implicaría distraerse de lo importante”. Su prioridad, dijo, está puesta en completar el actual plan de obras, que contempla “293 obras” en distintos puntos de Rosario.

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Javkin también defendió la relación institucional con Pullaro y marcó una diferencia respecto de otras etapas políticas. “La provincia crece porque Rosario crece”, sostuvo, al considerar que la ciudad es una de las principales puertas de entrada para los negocios, las inversiones y el turismo de Santa Fe. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto con el gobierno provincial y sostuvo que se está rompiendo “una idea de que hay que frenar a Rosario para que el resto de la provincia crezca”.

Finalmente, el intendente volvió sobre uno de los temas que más golpearon a Rosario en los últimos años: la inseguridad y el funcionamiento de la Justicia Federal. Al referirse a las miles de causas que permanecieron paralizadas durante años, sostuvo que “eso era muerte en las calles” y reclamó no olvidar lo ocurrido. En paralelo, habló de una de las obras menos visibles pero más importantes para la ciudad: el recambio de las antiguas cañerías de agua. “Hay que saber por qué se rompen las calles”, explicó, y señaló que buena parte de los problemas del pavimento tienen origen en redes de más de un siglo. Para Javkin, la transformación de Rosario no pasa solamente por Messi, los grandes eventos o las obras emblemáticas: también consiste en “hacer de nuevo” lo que durante décadas quedó postergado y construir una ciudad con infraestructura, actividad económica y mejores condiciones para sus vecinos.

Entrevista de Alberto Lotuf.