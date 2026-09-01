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Fórmula 1: Los horarios para seguir a Colapinto, Varrone y Colnaghi en el GP de Italia en Monza

El próximo fin de semana los argentinos se reúnen en el mítico circuito italiano. Será la Ronda 13 de F1, la Ronda 10 de F2 y la Ronda 8 de F3, y aquí está el programa completo de sus presentaciones.

01/09/2026 | 09:37Redacción Cadena 3

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Muchos argentinos estarán apoyando a Colapinto, Varrone y Colnaghi en Monza

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El próximo fin de semana -04.05.06 de septiembre- vuelven a reunirse en el mítico Autodromo Nazionale di Monza -5.793 mts.- la Fórmula 1, La Fórmula 2 y la Fórmula 3 para el Gran Premio de Italia, la Ronda 13 de la máxima, será la Ronda 10 de F2 y la Ronda 8 de F3, donde también estarán las tres promesas argentinas: Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, que nació y vive en la ciudad italiana que aloja la pista histórica.

Franco renovó su contrato con Alpine y está listo para seguir creciendo en la F1

Será la 77ª Edición ininterrumpida -desde 1950- de este máximo clásico que solo una vez cambió de circuito -Imola en 1980- y que es la pista más rápida de todas las que integran el calendario del campeonato mundial.

Nico Varrone es el que todavía está en el 'debe', pero es lógico porque retornó a los monoplazas luego de varios años de coches sport y GT's

El récord absoluto de la vuelta más rápida en la historia de la F1 en Monza lo tiene Max Verstappen con un tiempo de 1:18.792s. Lo logró en la Q3 del GP de Italia 2025. Su velocidad promedio fue de 264.682 km/h.

Con diferencia de 5 horas con nuestro país, aquí, les preparamos una guía completa con el programa de esta nueva presentación de los pilotos argentinos.

Un excelente 'rush' de cuatro 4° puestos seguidos encaminaron la temporada de 'rookie' de Colnaghi en F3

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en F1, Varrone en F2 y Colnaghi en F3 en Monza, Italia:

Viernes 4 de septiembre

F3 Práctica Libre -45' minutos- 03:35 hs. CON COLNAGHI

F2 Práctica Libre -45' minutos- 05:00 hs. CON VARRONE

F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 07:30 hs. CON COLAPINTO

F3 Clasificación -30' minutos- 09:00 hs. CON COLNAGHI

F2 Clasificación -30' minutos- 09:55 hs. CON VARRONE

F1 Práctica Libre 2 -60' minutos- 11:00 hs. CON COLAPINTO

Sábado 5 de septiembre

F3 Carrera Sprint -18 vueltas- 04:30 hs. CON COLNAGHI

F1 Práctica Libre 3 -60' minutos- 07:30 hs. CON COLAPINTO

F2 Carrera Sprint -21 vueltas- 09:15 hs. CON VARRONE

F1 Clasificación 11:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 6 de septiembre

F3 Carrera Principal -22 vueltas- 03:15 hs. CON COLNAGHI

F2 Carrera Principal -30 vueltas- 04:45 hs. CON VARRONE

F1 GP de Italia -53 vueltas- 10:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com, fiaformula2.com y fiaformula3.com. Edición y redacción: Marcelo Cammisa

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