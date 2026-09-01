Sumergible se incorpora a las tareas de rescate tras naufragio de ferry en Chipre

ESTAMBUL — Un sumergible se unió el martes a las labores de búsqueda de 20 personas que han estado desaparecidas desde el naufragio de un ferry frente a la costa de Chipre. El accidente ocurrió hace dos días, y hasta el momento, se han reportado ocho fallecidos.

El ferry Filo Jet, que transportaba a 267 pasajeros y tripulantes, volcó y se hundió tras salir del puerto de Kyrenia, en el norte de Chipre, con destino a Tasucu, Turquía, la tarde del domingo.

El buque de la marina turca TCG Isin llegó al lugar del siniestro y comenzó las operaciones para alcanzar el ferry, que se encuentra en aguas que superan los 500 metros de profundidad. El primer ministro del norte de Chipre, Unal Ustel, informó sobre el despliegue de recursos para el rescate.

"Nuestro Estado está sobre el terreno con todos sus recursos. Con el fuerte apoyo de la República de Turquía, continuaremos nuestras operaciones de búsqueda y rescate y los trabajos técnicos sin interrupción durante el tiempo que sea necesario", declaró Ustel a un medio local.

El Isin, un buque especializado en rescate, cuenta con un sumergible operado a distancia que puede proporcionar imágenes del lecho marino y recuperar objetos con brazos robóticos, además de descender hasta 1.000 metros. A bordo del Isin hay 15 buzos especializados listos para intervenir.

"Una vez que se identifique el pecio, comenzarán las operaciones de rescate a una profundidad considerable de 500 metros", explicó el comandante Ulas Cesur desde el Isin. "Se llevarán a cabo actividades detalladas de búsqueda e investigación alrededor del pecio y sobre él utilizando un vehículo submarino operado a distancia".

Mientras tanto, tres de las víctimas fueron enterradas en Turquía. Nisa Torer, de 14 años, y Nihat Balyemez, de 56 años, fueron sepultados en Gaziantep, mientras que Huseyin Ozdemir fue enterrado en Silifke, en la provincia de Mersin.

Torer regresaba de vacaciones con su padre viudo y dos hermanos, siendo su padre uno de los desaparecidos. Ozdemir asistía a una boda en Chipre con su familia; su esposa está desaparecida, pero sus dos hijas fueron rescatadas.

Las autoridades han llevado a cabo una búsqueda aérea y marítima de posibles sobrevivientes, abarcando un área de aproximadamente 7,5 kilómetros de la costa chipriota. Según la agencia estatal de noticias Anadolu de Turquía, en las operaciones han participado un avión, siete helicópteros, cinco drones y 17 embarcaciones.

Los sobrevivientes han narrado que el ferry empezó a escorarse y a tomar agua tras escuchar ruidos fuertes desde debajo de las cubiertas, lo que generó pánico a bordo. Algunos pasajeros quedaron atrapados en el área de asientos mientras el agua inundaba el barco.

El ferry, un catamarán de casco ancho, había salido recientemente de Kyrenia y transportaba a turistas turcos que regresaban de sus vacaciones. Actualmente, ocho tripulantes y el director de la empresa propietaria del ferry, Filo Denizcilik, se encuentran bajo custodia, junto a otros cinco individuos, incluidos funcionarios portuarios, que están siendo investigados.

Chipre ha estado dividida por líneas étnicas desde 1974, y los chipriotas turcos declararon la independencia en 1983, siendo solo Turquía el país que reconoce el norte de la isla, donde mantiene más de 35.000 soldados.